Puras promesas. La autoridad municipal un día dice una cosa y luego hace otra. El lunes por la mañana anunciaba que abriría la avenida Bahía, pero después decidió que no, pero sin avisar. Decenas de automovilistas estaban listos para transitar por la vialidad. Al ser cuestionado sobre la situación, el director de Obras Públicas, Joel García Regalado, argumentó que siguen pintando cajones y señales, pero ahora resulta que no saben cuándo abrirán la avenida. Luego dijo que ayer martes arrancaba la obra de la instalación de plumas en el cruce, pero al acudir los reporteros se encontraron que no había actividad.

Más de lo mismo. La Comisión Permanente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional volvió a sesionar para elegir de nuevo a los candidatos a presidentes municipales, síndicos procuradores y regidores y diputados por mayoría relativa y representación proporcional; pero no hubo muchas modificaciones a la primera propuesta que fue enviada a la Comisión Nacional Permanente, y que provocó muchos conflictos internos por quienes no fueron favorecidos con la selección. Uno de los temas más controversiales fue las primeras dos posiciones de la lista de candidatos a diputados por representación proporcional, donde había elegido a Roxana Rubio y Jorge Villalobos, pero ninguna de esas posiciones fue sometida a votación, y dejarán que la dirigencia nacional del partido tome la decisión. En el tercer puesto no hubo cambios, pues se mantuvo Juana Guillermina Ávila, esposa de Alejandro Higuera. En los siguientes lugares están Edgardo Burgos, Vanessa Sánchez y Héctor Modesto Félix, quienes tienen posibilidades de llegar al Congreso del Estado. Con excepción de Sadol Osorio Porras, ninguno de los panistas inconformes fueron elegidos para una candidatura, pero en esta ocasión todas las postulaciones lograron las dos terceras partes de la votación, por lo cual se cumple con los estatutos del PAN.



Inconformidades. Algunos panistas, como Guillermo Prieto, excandidato a la alcaldía de Culiacán, y el exdiputado Martín Pérez, piensan que todo el proceso fue una simulación y al final no se logró la inclusión que se había anunciado para elegir las candidaturas, porque dos de los liderazgos del partido, como Adolfo Rojo Montoya y Alejandro Higuera Osuna, acapararon casi todas las posiciones, y las mejores. Prieto había sido elegido para la posición seis de las propuestas para legisladores “pluris”, pero ahora quedó marginado, ya que quedó en tercer lugar de la votación en la posición 4 de la lista; y segundo en el número 6. Se espera que en las próximas horas el CEN notifique al PAN Sinaloa sobre la decisión tomada, para que sea registrada ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa.

Las deudas. Ayer, los comuneros desplazados por la construcción de la presa Picachos volvieron a revivir la lucha por una indemnización justa. Se reunieron con el alcalde Joel Bouciéguez y con algunos regidores para analizar la situación en la que viven en las comunidades a las que fueron reubicados y la posibilidad de reiniciar acciones legales para exigir el pago justo de las casas y los predios que perdieron. Eso nos hace recordar la otra deuda pendiente que tiene el Gobierno del Estado con los desplazados: la justicia. Han pasado más de tres años de impunidad desde el homicidio a balazos del líder del movimiento de desplazados Atilano Román. El entonces gobernador del estado, Mario López Valdez, prometió justicia inmediata, incluso llegó a presumir que los responsables estaban identificados. Hasta ahora no se sabe nada al respecto.