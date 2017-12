QUE EL JEFE DE LOS AZULES DE AHOME SE PONGA LAS PILAS

Quien se anduvo queje y queje todo el año por no tener recurso suficiente para el municipio fue la presidenta de Cosalá, Carla Corrales, quien para su informe se dio el lujo de repartir invitaciones cantón por cantón, así como de entregar su informe.Parece que está pintado el jefe de los azules de Ahome, Carlos Alberto Acuña Ronquillo, pues los pillos se sienten muy libres en Los Mochis, ya que ahora resulta que se treparon a un camión para asaltar a mano armada y en plena mañana.Al que le falta voz de mando es al presi de Angostura, José Manuel Valenzuela, para que mande al camioncito de basura a todas las colonias para que recoja la basura, ya que la raza dice que casi no pasa.Quienes no ven un peso en su bolsa son los comerciantes que cada año se instalan en la plazuela de la Juárez. Esta vez, la remodelación en el lugar no les ha permitido levantar sus puestos, por lo que ven lejos en tener una feliz Navidad debido a las nulas ventas.De nuez, un grupo de inconformes del ejido Guasave trató de bloquear los trabajos del bulevar Aceitunas, pues quieren que los indemnicen por la cesión del terreno, y, según ellos, no obstaculizan el desarrollo del municipio.