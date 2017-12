QUE SE VAYA PREPARANDO EL TITULAR DE LA CONAGUA

EL GOLPE. La broncona que se le viene encima al titular de Conagua, José Antonio Quintero, debido a la escasez de agua que se generará en la temporada primavera-verano, afectando principalmente a los productores.



¿INDIRECTA? El que anda con todo es el diputado Juan Pablo Yamuni, pues dijo que el poder judicial debe renovarse y para ello se necesita sangre nueva que esté al pendiente en lo que es el Sistema Local Anticorrupción. ¿Pos qué habrá querido decir?



A CHAMBEAR. El dire de la Poli Municipal en Guasave, Miguel Ángel Martínez, le pide a la raza que no dispare ni que use pirotecnia el fin de año, pero lo que en realidad deberían hacer es aplicar sanciones más rigurosas a quienes incurran en esos actos.



SEÑAS. La raza que turistea por Mocorito le pide al presi Guillermo Galindo que no se esconda y que mejor mande poner letreros, pues la gente sale bien norteada porque no sabe ni pa’ dónde quedan los lugares a visitar.



LOS IGNORÓ. El que de plano se pasó de lanza con los locatarios del mercado Miguel Hidalgo es el alcalde de Escuinapa, Hugo Enrique Moreno, ya que los vendedores le pidieron su intervención por la competencia desleal, pero el presi dijo que tiene otras cosas más importantes que hacer.