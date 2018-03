QUIEREN ALINEAR A LOS ESTUDIANTES EN MAZATLÁN

AGOTADO. Quien terminó asoleado y sin fuerzas fue el alcalde Antonio Castañeda, después de haber realizado la caminata por el cuidado del agua.



¡FUCHI! Vecinos del fraccionamiento Buena Vista, de Los Mochis, se las están viendo negras pues al camión recolector de basura de la empresa PASA ya se le hizo costumbre no pasar por dicho lugar. Los vecinos ya lo han reportado a PASA, pero solo les dicen que se tienen que esperar. ¡Fíjate nomás, PASA no pasa!



AL CARRIL. Pusieron en marcha el programa Escuela Segura en Mazatlán, que tiene el objetivo que los papás estén enterados por medio del celular cuándo entran y salen sus hijos de la escuela. Veremos cuántos alumnos hacen trampa para irse de pinta.



UN SANA SANA. Las 530 despensas que entregó el secretario de Pesca, Sergio Torres, en el campo pesquero El Huitussi, Guasave, son apenas una curita para una enorme herida que representa las deficiencias entre los habitantes del sector. Aunque raquíticas, sí los sacan de un apuro o mínimo sirven para comer dos días.



POR AGUA. Al que le faltó nomás un remate de batería para aderezar su comentario, fue al secre del Ayuntamiento de Mocorito, Noé Contreras, pues en la inauguración del parque ecológico en la cabecera, el gerente de la JMAPAM, Fernando Nájar, se sintió mal y tuvo que dejar el micrófono, por lo que el secre entró al quite y dijo: “Ya ven, niños, por no tomar agua”.