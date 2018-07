QUIEREN AUMENTARLE UN PESO AL TRANSPORTE PÚBLICO

MOLESTIA. Están del remate. Ahora sí con el incremento que se pide de un peso en el transporte público, en Culiacán se pasaría de cobrar 9.50 pesos a tener que pagar 10.50 pesos y, lo peor, algunas unidades no cuentan con aire acondicionado.



CERO PROFESIONALISMO. El empresario Jesús Enrique Castro decidió tirar la toalla con el club Diablos Azules de Guasave, y el municipio se quedará sin futbol profesional, pues económicamente ya era insostenible. Ahora la región ya no cuenta con beisbol ni futbol de paga, y es muy probable que el baloncesto también se vaya, pues los Frayles acabaron en números rojos el Cibacopa. El 2019 pinta muy mal en el deporte.



PONLES EL DEDO. En el Rosario, el líder de la CNC, Porfirio Salas, pide que denuncien a los que tiran mango en los caminos vecinales, pues provocan la mosca de la fruta. Quién se animará, pues hay muchos involucrados en el proceso de la fruta.



SE LE REQUIERE. A la que dicen que la andan buscando del Gobierno del Estado es a la regidora electa por Morena, Patricia Dautt Reyes, y es que cuando fue regidora, pero por el PRD, recibió una lana por fin de trienio, que luego la ASE le pidió para atrás, pero se ha hecho la sorda y nomás no lo entrega.



AUXILIO. En la comunidad Vinaterías, del municipio El Fuerte, andan buscan por todos lados unas lanchas pa’ tenerlas de reserva pa’ las lluvias, porque ven que de al tiro los de la comuna nomás no se les acercan pa’ hacerles cuando menos un desagüe pa’ desfogar el montón de agua. Ahí si alguien ve al chaca de Obras Públicas del Pueblo Mágico, dele el pitazo ¿no?, pa’ ver si se apunta.