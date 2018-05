QUIEREN RESULTADOS EN SEGURIDAD EN LA ZONA NORTE

BIEN APLICADOS. Quien anda bien entrado en apoyar a los niños con programas de ciencia y tecnología es el secre de Innovación del estado, Pepe Chuy, a quien nada más le hace falta poquita más lana para que en Sinaloa ya comiencen a crearse los primeros robots.



¿Y EL RESULTADO, APÁ? El asesor de la Federación de Abogados de Sinaloa dice que es mucha lana lo que el gobierno federal invierte en los chotas federales comisionados a reforzar la seguridad en la zona norte del estado, ¿y los resultados?, ni sus luces; por lo que demanda resultados. ¡A ver cómo empiezan a demostrarlo!



IMPARABLE. La violencia ha vuelto a poner contra la pared al alcalde de Mazatlán, Joel Bouciéguez. En las últimas tres semanas ha habido al menos tres asesinatos de empresarios: un promotor inmobiliario, un empresario de pirotecnia y un vendedor de comida. Esto ha hecho que la indignación entre los mazatlecos cunda y las autoridades prometan un reforzamiento de los operativos preventivos. ¿Resultará la medida?



NO TIENEN PA’ CUANDO. A la gente que le llega agua de la planta potabilizadora en Guasave ya se le cuecen las habas por que queden solucionadas todas las fallas que ha estado presentando, dicen que a media lavada les llega el bajón de presión, y así de plano no se puede.



CON RAZÓN. Estas campañas que ya mañana inician, quienes deseen presentar alguna queja tendrán que pensarlo bien, y no nada más denunciar por denunciar, pues según el presi del Consejo Municipal Electoral de Angostura, Julio Farfán, se analizarán muy bien las quejas y solo las que estén fundamentadas procederán.