QUIEREN SINDICATO EN LA UADO

BRONCAS. Ahora todos quieren conformar un sindicato en la Universidad Autónoma de Occidente, por lo que la rectora Mary Paz tendrá muchos conflictos qué resolver.



¡AGUAS! Nadie se explica cómo es que en el fraccionamiento Los Naranjos, en Ahome, hay fugas de agua, cantones abandonados, basura y problemas con el drenaje sanitario. Que alguien le diga a Servicios Públicos que los vecinos de las calles Mariano Escobedo y Naranjos ya no hallan a qué santo encomendarse para que les hagan caso.



POR FIN. A ver si con la aplicación de multas que anunció la coordinadora de Ecología en Salvador Alvarado, Karina Camacho, la raza empieza a dejar de quemar llantas, pero el detalle que no solo las llantas contaminan, sino que la gente tiene la costumbre de tirar su basura donde sea. A ver si con esto se aplican.



SE ARMA EL CIRCO. La titular del Immujeres en Guasave, Cindi Solano, no sintió lo duro, sino lo tupido, cuando un grupo de damitas le reclamó el porqué las invitaban al evento por el Día Internacional de la Mujer si las iban a dejar sin asiento y que mejor se iban. Lo que después supo Cindi Solano es que ella pagó los platos rotos, pues la regidora Águeda Valenzuela fue quien invitó a las mujeres ofendidas.



TRANQUILIDAD. Quien parece pasar de lo más tranquilo ante el clima de inseguridad es el alcalde de Concordia, Trinidad Osuna, quien se pasea por las comunidades serranas repartiendo despensas y cobijas, mientras que cientos de familias desplazadas por la violencia buscan en Mazatlán terrenos para asentar sus hogares.