Que alguien explique lo que pasa con el recibo de la luz

Ahora resulta que la CFE al parecer dejará de emitir los recibos en físico y la ciudadanía tendrá qué enterarse de su adeudo mediante correo electrónico. Esto ha causado inconformidad con los usuarios, y lo peor es que el superintendente de la Comisión, Omar Ayón, no dé la cara pa’ confirmar o negar este rumor, además de explicar por qué en algunos domicilios no está llegando el recibo. Por ello, urge un vocero en la CFE que no se esconda detrás de un escritorio, quitándose la bronca con que la paraestatal no le autoriza difundir información y diciendo que el titular de Profeco es quien debe salir ante los medios de comunicación. Interesados en trabajar como voceros de la CFE, pueden comunicarse al (667) 758 90 12.El Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife) anda a la caza de raza voluntaria pa’ que se vaya al kínder del ejido Ahome Independencia, en el municipio de Ahome, y le ayuden a arreglar el edificio educativo que entró en el programa federal de Escuelas al 100, pues al parecer nomás alcanzó pa’ llegarle al 1, porque las madres de familia acusan que los techos se están cayendo a pedazos de lo viejos que están y, pa’ colmo, se les quemó la subestación eléctrica. Si usted tiene tiempo y fuerza de sobra, échele el ‘fonazo’ al ‘chaca’ del Isife, Andrés Castro Rojo, al (667) 712.-70-14.Se solicita raza que se quiera echar una buena lanita a la bolsa y que cuente con las herramientas necesarias para podar el césped y los árboles, esto para que deje bien limpiecitas las instalaciones de la pensión de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave, ya que está complemente enmontada. Si te interesa la chamba, échale la llamada al jefe de la corporación policial, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 872 12 32.Urgen los servicios de un curandero o brujo, de preferencia de Catemaco, pa’ que se vaya a Angostura y le haga una buena limpia con hierbitas y huevos al presidente municipal José Manuel “Chenel” Valenzuela López, pues a dos meses de terminar su tercera administración al frente del municipio, le están lloviendo broncas y quejas, como las de la Jumapaang y las peticiones de su sindicato, pues los exempleados exigen liquidación, además del problema con los basurones del municipio, etcétera. Si sabes de algún brujo de los buenos, márcale a ‘Chenel’ al (697) 734 00 40.El ‘secre’ de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, busca detectives que le ayuden a localizar y recuperar las cámaras de videovigilancia que fueron hurtadas la madrugada de ayer en vialidades del norte de la ciudad. Los aparatos están valuados en varios miles de pesos y fueron colocados por la Secretaría de Seguridad estatal para tener mejor vigilancia en la ciudad. El ‘secre’ ha dicho que con los policías que tiene, se la ‘rifan’ contra la delincuencia, pero tal parece que nadie vio nada. Quien le quiera hacer el ‘paro’ a Ernesto, lo puede encontrar en la corporación al número (669) 984 10 87.