¿Qué aporta la incontinencia verbal?

DESLICES.- La filtración del posible nuevo intercambio de peloteros entre Pericos de Puebla y Acereros del Norte, equipos ambos propiedad del mismo dueño, llegó casi al mismo tiempo en el cual el presidente de la Liga Mexicana de Beisbol le dio un nuevo sesgo a su incontinencia verbal. La nueva “catafixia” que se propicia en la permisividad a la multipropiedad se dio en un domingo en el cual Javier Salinas, imbuido por el espíritu de Joseph Goebbels (ministro para la Ilustración Pública y Propaganda del régimen nazi), ponía en uso en redes sociales el mote de “la mejor liga de Latinoamérica” para la LMB. Nada de ya “la liga más grande” o “la más importante” que para el titular del circuito veraniego, su palabra debe ser ley y por lo tanto, creída como acto de fe. Curiosamente, ese domingo concluyó la serie entre Acereros y Pericos el cual, se vanagloriaba Sali-nas, fue transmitido a Japón. Del raiting alcanzado solo esperamos que Salinas diga que fue mayor al de las luchas de sumo. Aquí la pregunta sería si los japoneses se pudieron enterar de que ambos equipos tienen un mismo dueño y si es que al-guien les puede explicar, sea en japonés o en español, cómo es que en la LMB se permite semejante aberración y se le considera “un mal necesario”. Más allá de eso, observar que en Pue-bla y en Monclova las respectivas aficiones están indignadas por el manoseo en dichos movimientos, en el acentuado desaseo que se deja ver sin que la liga siquiera intente algo para frenar semejante desgarriate. En sentido contrario, la incontinencia verbal a todo lo que da, el ditirambo, las exageraciones y el devaneo.

CUIDADO.- El sentido común hace claro ver que el presidente de una liga no es más que un empleado, alguien que atiende las instrucciones y órdenes que le dicten sus jefes, que en el caso de la LMB son 16. Es decir , Salinas debe responder a los dueños de clubes, no se manda solo. Debería pensarse que lo relacionado con la multipropiedad, su descaro y sus excesos, debieran al menos regularse, ponerse límite si es que va a seguir permitiéndose con todo y que va en contra de los estatutos que rigen a las Ligas Menores, sistema al que se supone que la LMB dice pertenecer. Es dable imaginarse que de oficializarse el movimiento, este no sería bien recibido entre las demás organizaciones, incluso entre los “combos” Diablos-Guerreros y Leones-Algodoneros. De Monclova a Puebla pasan peloteros como Antonio Lamas, Matt Clark, Chris Valencia, Alberto Carreón y Wez Torres mientras que de Puebla a Monclova pasan Jorge Flores, Issmael Salas, Jesús Arredondo, Sergio Pérez y Mario Morales. ¿Tantos? De ese tamaño es el descaro de la irregularidad que ahora, tal vez, traten de explicar a los japoneses.

EXPECTATIVA.- No es lejano anticipar que el campeón bateador del torneo de apertura 2018 de la LMB, temporada 94 en su historia, terminará con promedio muy cerca de las 400 milésimas. Rol de 57 juegos, desequilibrio en el pitcheo y plazas propicias para el bateo son factores que ayudan al vaticinio. Por ahora, 53 bateadores están sobre los 300, cifra que revela mucho más del simple dato. Encabeza el grueso pelotón Maxwell León con .515 (sí, en serio), seguido de Yadir Drake con .482 y de Dustin Geiger con .462, ambos de los Generales de Durango. Alegorías numéricas si usted quiere, pero vale el anticipo.

INICIO.- Ya en marcha, la temporada 2018 de la Liga Norte de México, la liga de fogueo más importante de México. Seis equipos en competencia, cifra que indica que no todos los clubes LMB apoyan al circuito. Aquí lo interesante será ver a qué hora empieza el traslado de peloteros extranjeros a la Liga Mexica-na luego de que esencialmente, resultan más baratos que los que inician campaña en la LMB. Ahí, los equipos que se vayan eliminando en el de apertura, tendrán una opción para el de clausura. Así se irá el verano mexicano.