“Que el ESTADO cumpla y haga cumplir la LEY”

Todos y todas queremos buenos gobiernos. Es más, todos y todas creemos que podemos gobernar, ¿será? Es fácil, nos decimos, si tal o cual persona llega a una posición de poder público de inmediato nos comparamos y establecemos que lo podemos hacer igual o mejor, ¿si es él o ella por qué yo no?

El poder seduce –no hay duda-, el punto es cómo lo asimilamos, cómo lo entendemos, es el por qué y para qué.

El sistema de partidos es nuestra base democrática, con la opción de participación independiente. Criticamos a los partidos, pero no participamos a menos que vayamos sobre seguro, con una tabla rasa medimos a toda la militancia, somos buenos y buenas para agarrar parejo, no es tan simple, ¿quién les dijo que era plano?, hay abismos, cumbres y grandes extensiones en el ejercicio político. No todo es igual.

Estuve tres días en los territorios del norte del estado, pensando Sinaloa, soñando Sinaloa. En comunidades que salen al paso en el paisaje, vi sonreír rostros curtidos por el sol, aprecié las miradas curiosas y buenas, las manos gruesas, los pies polvorosos por el trabajo de labranza en la zona temporalera. Ahorita es el ajonjolí, lo cortan para el secado, del cacahuate dicen que no ha sido muy bueno por el agua.

Gobernar en este siglo XXI es con los ciudadanos, es a pie de tierra, es unir el escritorio y la teoría del ‘creer como’ al ‘saber qué’. La gobernanza -es decir el buen gobierno-, más que una palabra bonita es una forma de unir a la sociedad con su representación. Los asuntos públicos son de interés general, deben ser preocupación y ocupación de la ciudadanía.

Cada gobierno toma la estafeta y continúa. En la ciudad de Los Mochis hay un corredor educativo que representa el ejemplo de buenas políticas públicas; secundaria, bachillerato y universidad con enfoque tecnológico y de servicios. Los siguientes gobiernos ya no invirtieron en el tema porque ya estaba hecho, así pasa con las obras de infraestructura o los servicios públicos que se van cubriendo. Quien llega debe orientar la inversión pública en otros rubros, necesidades sociales o al olvidado mantenimiento (mala costumbre de nuestra cultura). Siempre me digo que lo complejo tiene solución en medidas simples. La condición es tener voluntad de ser simple, quitar la maraña del ejercicio del poder y apegarnos a la normatividad que debemos conocer y acatar sin letras chiquitas.

Los padrones de beneficiarios de cualquier programa deben ser públicos, conocidos por la comunidad. Los prestadores de servicios y ejecutores de obra también. ¿Queremos buen gobierno? No propiciemos negocios ni seamos rehenes de la vanidad.

El asunto no es de siglas, no nos enredemos, ni justifiquemos. Es más profundo, es de ética y congruencia con el discurso que tan fácil se pronuncia. No estamos mejor. Dinero dado sin medida ni equidad. Más de cuatro millones de personas en condiciones de pobreza creció la estadística. ¿Qué nos dice la cifra? Que el enfoque no ha servido. Por ejemplo, el Banco del Bienestar ya no resuelve otorgar créditos ¿por qué? La respuesta es simple: no se gestionó adecuadamente. No se supervisa, no se da seguimiento ¿así como?, los ejemplos rebasan mi espacio de escritura.

Gobernar con ciudadanía, con los organismos civiles autónomos, con la representación en comunidades, con equidad y amplia visión de tiempos y lugares, con normas y reglas claras del dominio público ese es el reto de gobiernos que, para mí, perdonen mis dos lectores, no son legítimos. Tienen de facto razón de ser, quizá al tiempo, los cubra un manto de legalidad al cumplir la ley y no es pleonasmo, es mi secreta, profunda aspiración de “que cumplan y hagan cumplir la ley”.

Posdata. – Durante décadas he visto llegar personas a las administraciones públicas que juegan a trabajar. Me pregunto si así será. Repito de nuevo la frase de Huanchú Daoren: “Aquellos que trabajan en oficinas públicas y no aman a la gente, son ladrones que roban su salario”.