Que el PRI aventaja

El presidente del PRI, Jesús Valdés, asegura que el PRI y la alianza opositora ya aventaja en las encuestas a Morena y que ganará la elección de junio próximo y pronto se elegirá a los candidatos.

El dirigente, que ayer efectuó una gira por varias comunidades del municipio, también aclaró que en Ahome aún no hay nada para nadie y, por lo tanto, que no tiene fundamento la versión que se difunde que ya Bernardino Antelo sería el candidato a la alcaldía. Precisamente dice que el miércoles irá a una reunión a la Ciudad de México, donde se amarrarán los términos de la alianza, y que todavía no puede haber candidatos porque ni siquiera saben sí Ahome le tocará al PRI. Lo primero que se van a decidir son las candidaturas de género, esto es, cuáles les tocan a las mujeres y luego a los partidos.

Los registros se efectuarán en los días comprendidos entre el 23 y el 26 de enero: primero van las de aspirantes a gobernador, luego los diputados federales y después los alcaldes y los diputados locales. No se pueden brincar las etapas del proceso interno de la alianza compuesta por el PRI, el PAN y el PRD.

En Ahome la situación se está complicando un poco más porque el dirigente del PAN, Ariel Aguilar, quiere ser el candidato, pero es mejor ir en alianza. Jesús Valdés y los dirigentes priistas locales se reunieron ayer con militantes para explicarles las ventajas de ir unidos y que no haya malentendidos.

Explica que son 45 organizaciones las que van con la alianza, entre ellas 39 colegios de profesionistas, además: Ciudadano gobernante, Alternativas por México, México digno, México Libre, GCI y Coparmex Sinaloa, y que Sinaloa es el único estado donde la alianza ya aventaja a Morena en las encuestas. Se cruzan apuestas.



Popurrí. Un grupo de morenistas, encabezados por la senadora Imelda Castro y el alcalde de Mazatlán, Guillermo “El Químico” Benítez, se rebelaron en fin de semana en rechazo de una posible alianza con candidaturas comunes con el PAS, que estaría impulsando el virtual candidato a gobernador Rubén Rocha.

Con el PAS, Morena casi aseguraría el triunfo; sin embargo, Imelda califica a Héctor Cuen como un dictador o cacique que se ha apoderado de la UAS y obliga a maestros y a trabajadores a trabajar para su partido. Veremos en qué termina este pleito, posible en una negociación.



ENCUESTA. Sale otra encuesta que difunden los simpatizantes de Mario Zamora, en la cual 48 por ciento dice que votaría por Rubén Rocha, de Morena, el 44 por Mario Zamora del PRI, el 34 por Jesús Valdés y el 27 por Héctor Cuen. Consideran a Cuen con más liderazgo, seguido de Mario y de Sergio Torres.



APOYOS. Ernesto García no tiene partido político; sin embargo, ha seguido de frente con su constante labor de llevar apoyos a las familias pobres de las colonias populares y las comunidades rurales y dice que en el 2021 seguirá en la historia de la vida de la gente que más necesidades tiene, acaba de publicar en las redes sociales una especie de cronología gráfica de su trayectoria política en la que aparece en los tiempos en que contendió por la alcaldía de Ahome y levantaba multitudes.