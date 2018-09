Que el alcalde les mande a los de Aseo y Limpia

Quien al parecer no se da abasto con la recolección de basura es el alcalde de Culiacán, Antonio Castañeda Verduzco, con quien los vecinos del Infonavit Las Flores se quejan porque no tienen contenedor y el servicio de recolección es deficiente. Por eso, los vecinos andan buscando voluntarios que tengan camionetas en las que puedan llevar a tirar la basura que se acumula en la entrada de la colonia. Interesados, pueden ponerse de acuerdo con el alcalde al teléfono (667) 758 07 00.En el ejido Primero de Mayo del municipio de Ahome, la raza quiere aunque sea un paracetamol pa’ que se le baje el dolor de cabeza que trae desde las últimas lluvias, porque las calles que les pavimentó la comuna no sirven y quedaron como albercas, y nadie puede salir de sus casas hasta que el Ayuntamiento mande pipas pa’ que desagüen. Si usted quiere donar unas cuantas pastillas que le sobren, échele el ‘fonazo’ al ‘dire’ de Obras Públicas, Josué Sánchez Ruelas, al (668) 816 40 09, pa’ que les compre las pastillas y se las lleve personalmente. ¿Arre?¿Tienes obsesión por la limpieza y te relaja ver que todo quede rechinando de limpio? La dirección de Servicios Públicos en Guasave te tiene una buena chamba. Solo tienes que dejar bien limpiecitas las calles y las zonas más concurridas de la ciudad. Si te interesa, échale la llamada al mero mero del departamento, Iván Gálvez, al teléfono (687) 872 53 94.Se busca un buen comerciante de relojes, porque el ‘secre’ estatal de Turismo, Marco Antonio García Castro, está teniendo problemas con su reloj, ya que seguramente no le funciona bien, pues en Guamúchil dejó esperando por más de una hora a los medios de comunicación, a los que se citó a las 11:00 horas, pero él se presentó en el Ayuntamiento hasta las 12:05. Muchos reporteros dejaron de cubrir otros eventos por estar puntuales ahí, y no esperaban que el secretario se dejara ver tan impuntual. Además, ni se disculpó por el retraso. Si usted conoce a un buen vendedor de relojes, dígale que se comunique a las oficinas de la Secretaría de Turismo, al (677) 717 84 19.El alcalde electo de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, alias el Químico, ya prepara lo que será el próximo Carnaval Internacional del puerto, y ha advertido que planean contratar a artistas locales de buen nivel. Así que, si conoce a algún músico, cantante o agrupación musical, díganles que vayan apartando su lugar en la fiesta. Pueden comunicarse con él, al ‘fon’ (669) 980 06 01.