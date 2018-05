André Maurois, lo describía muy bien, o mejor. “Envejecer es un mal vicio que no se pueden permitir los que andan muy ocupados”. Y no importa la edad, pues al fin y al cabo son solamente números. ¿Que ya no juegas?, llega la pregunta y enseguida la respuesta: ¡No! Infinidad de comentarios se vierten al tomar el tema del futbol y la categoría en que solíamos jugar (¿?) o divertirnos. Pero si de algo estamos seguros, es que lo tomamos como un pasatiempo que en algún momento tenía que llegar a su final. Ello, como todas las cosas en la vida.Y no es para alarmarse o tomar indicadores rebeldes. Creo que ya era tiempo. Lo comentaba en ocasiones, que nuestro sitio en un equipo de futbol ya estaba condicionado. Y en cualquier momento tenía que llegar el suplente. Eso como una reflexión para muchos de mis compañeros futbolistas y entre la misma edad y con la misma gente, dentro de muchos años de competir por el balón, dándonos de patadas.Y a propósito de nulfos, crayus, giriñilis, -traducción- “Nostalgia de no verte y aún tenerte en mi memoria”. ¡Ai´sí! Afortunadamente la Liga de Futbol de la categoría Diamante-Platino sigue su curso, nadie es indispensable. Yo, como aquel proverbio irlandés: “Nunca lamentes que te estás haciendo viejo, porque a muchos les ha sido negado ese privilegio”. Que el balón siga rodando en este año mundialista, ¡qué caray!