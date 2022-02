Que el senador Mario Zamora promueve el voto contra Quirino; no lo creemos

audima

¿Será verdad? No lo creo. Sin pretenderlo, el senador Mario Zamora está en el centro de atención. Senador por Sinaloa desde el 29 de agosto del 2018, fue apoyado e impulsado por el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel. No fue una campaña tranquila. Menos fácil. La elección federal del 2018 fue ahogada por una ola gigante de Morena que arrasó en todo el país. Mario Zamora logró la Senaduría como primera minoría. Ganaron los entonces candidatos de Morena, Imelda Castro y Rubén Rocha Moya. La puerta se le abrió a Zamora, que indudablemente en la Cámara de Senadores ha tenido una intensa participación. Y eso fue la base para que el entonces gobernador Quirino Ordaz Coppel apoyara nuevamente su designación como candidato a la gubernatura por la alianza PRI, PAN y PRD. Las cosas no se dieron. Morena volvió a arrasar en la elección del 6 de junio del año pasado. Una elección atípica en la que se dio una intervención violenta de los grupos fácticos que no fue posible contener. En ese intento se dice de la posibilidad de que el asesinato del entonces director de la Policía estatal, teniente coronel de Caballería, Joel Ernesto Soto, pudo tener su origen en ese conflicto. El asesinato se dio el 24 de mayo, 12 días antes de la elección. Al final, Zamora perdió la elección. Hoy, los caminos vuelven a cruzarse. La propuesta de Quirino Ordaz Coppel para ocupar la Embajada de México en España pasará por el Senado. Hay una versión de que Zamora anda muy activo con sus compañeros priistas de bancada promoviendo el voto en contra de Ordaz Coppel. No lo creemos. Mario Zamora es un hombre de lealtades y agradecido. Él sabrá asumir su responsabilidad.

Se niegan a ver la realidad. Melesio Cuen no es solamente el secretario estatal que más actividad despliega. Es el secretario de Salud que habló de la realidad que se vive en esta pandemia. Químico de profesión, reconoció que los números oficiales que se manejan de Covid-19 no son los reales. Como en la AA, el primer paso es reconocer que se tiene un problema. Ahora lo que sigue es aplicarse y resolver. El asunto es si le alcanzará a Cuen su influencia en el estado para que el gobernador apoye la instrumentación de un plan que permita conocer a los sinaloenses cuál es la realidad que vivimos de esta pandemia en estos momentos. Y a partir de cifras reales, que cada quien asuma su responsabilidad.

“El Químico” y sus números. Quien trae toda la aviada organizando el carnaval y planeando dizque acciones que garanticen la salud de las personas es el alcalde Luis Guillermo Benítez. Nada lo detiene. Asegura que según sus números, hay muchos mazatlecos que le han dicho que quieren carnaval. Sobre todo, los jóvenes. Y que existe la posibilidad de que se sumen unos 2 kilómetros más al tramo de malecón por donde pasaría el desfile. La desinformación en torno a cómo estamos de contagios reales hacen que aparezcan este tipo de decisiones que pudieran poner en un grave peligro la salud de miles de personas.

Pruebas, la clave. A escala nacional, el grupo parlamentario del PRI en el Senado propuso al Gobierno Federal la aplicación de pruebas gratuitas a los mexicanos. “Eso sería apoyar a los más necesitados”, consideró el senador Mario Zamora al dar a conocer en un video el acuerdo de su bancada. En Sinaloa, el presidente del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres, le recordó al gobernador Rubén Rocha Moya su promesa de instalar quioscos para realizar pruebas de Covid-19. A mayor número de pruebas, mayor certeza se tendrá sobre el impacto real de los contagios.