Que el silencio se escuche: por qué no hay que votar en la revocación de mandato

La consulta de revocación de mandato es el próximo 10 de abril y muchos ciudadanos dudan si deben ir a votar o no. Entiendo por qué existe la pregunta, pues a primera instancia parecería que salir a votar es una buena idea: la revocación de mandato es una figura que sí está contemplada en la Constitución y según la Ley Federal de Revocación de Mandato, es un instrumento de participación solicitado por la ciudadanía que se utiliza para concluir anticipadamente el cargo de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de confianza.

Muchos mexicanos le han perdido la confianza a este gobierno y saben que no está haciendo bien su trabajo. De esta manera, se podría pensar que deberíamos salir a votar para que el presidente no continúe su mandato. Sin embargo, no debemos participar en la consulta. ¿Por qué? Explico las razones por las cuales -en mi opinión -debemos abstenernos de participar: primero, esta consulta está siendo utilizada por el gobierno no como una revocación, sino como una “ratificación” de mandato. Veamos.

Este mecanismo fue activado por Morena, no por la oposición o la ciudadanía, y Morena ha hecho todo lo posible para que los funcionarios públicos puedan -contra la ley- promover el ejercicio de revocación de mandato.

¿Por qué, si todo va tan bien y el presidente es tan popular, buscarían promover la revocación? La razón detrás de esto es que el gobierno sabe que las cosas no van bien. La economía se está cayendo a pedazos, se han añadido más de 3 millones de pobres en lo que va del sexenio, se han descubierto múltiples escándalos de corrupción en el gobierno y la violencia e inseguridad están fuera de control. Pero el presidente no quiere que hablemos esto. Es por eso que necesita un distractor, una maniobra para recuperar el control sobre la discusión pública y retomar la narrativa.

Segundo, es importante mencionar que esta consulta fue realizada con el objetivo de socavar al INE. Sea cual sea el resultado de la consulta, el INE será culpado, y se buscará una vez más atentar contra esta institución que es el pilar más importante de nuestra frágil democracia.

Tercero, hay que entender que el SÍ -que el presidente se quede- ya está ganado en la revocación de mandato del próximo 10 de abril. No por popularidad, sino porque Morena y sus 19 gobiernos estatales cuentan con los recursos para movilizar, esto es, para acarrear a la gente para que salga a votar. El SÍ ya se tiene, pero para que pueda ser legítimo, se necesita un alto porcentaje de participación. Según la Constitución, en orden para que el resultado de la consulta sea vinculante, se necesita la participación de al menos el 40 % en la lista nominal. Es una cifra muy difícil de alcanzar; como comparación, en la consulta pasada -referente al juicio contra los expresidentes de México- solo el 7 % de la lista nominal salió a votar.

La cuestión aquí es que el presidente solo podrá presumir los resultados de la consulta si un gran número de mexicanos participa en ella. Entre más participación haya, más se legitimará el discurso de Morena, más se dirá que la consulta fue todo un éxito y que el pueblo quiere que el presidente continúe. Es por eso que no debemos participar: para demostrar que es una consulta impopular, que nadie pidió; para demostrar que los mexicanos no seguiremos el juego político del presidente, para demostrar que exigimos que se preste atención a los urgentes problemas del país. De cierta manera, nuestro silencio paradójicamente dirá muchas cosas. Ahora, supongamos que ganara el no; no queremos que el presidente continúe. El presidente no lo aceptaría. Y de hacerlo, según la Constitución es el Congreso quien debe elegir al próximo presidente. ¿Y quién tiene la mayoría en el Congreso? Morena. Al final del día, tendríamos un nuevo presidente de Morena.

Según estos argumentos, si sales a votar, y gana el sí, el presidente termina el sexenio. Si gana el no, también. Y si no sales a votar, también. La diferencia entre votar o no radica en no darle atención al capricho del presidente de reafirmar su agenda política. Sí, queremos que el presidente se vaya, pero en tiempo y forma. No participemos en 2022, para hacerlo en 2024: ahí es cuando todos debemos salir a votar en las urnas para elegir un nuevo gobierno, pero también para que el actual se vaya.

La consulta de revocación de mandato está siendo utilizada como un intento por legitimizar la agenda del presidente y polarizar a la sociedad. Es una distracción para que no hablemos sobre la inseguridad, la crisis económica, la corrupción, etc. Estas cosas son las que debemos seguir discutiendo y exigiendo. Démosles voz a estas causas por medio de nuestro silencio.