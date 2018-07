¿Qué es la parresía?

La santidad debe tener parresía, dice el papa Francisco. ¿Qué significa parresía? Es audacia, entusiasmo, atrevimiento, hablar con libertad, fervor apostólico. Es tener empuje para mostrar el espíritu cristiano. No se tiene por ser fuertes o sabios, sino, aun siendo frágiles, sabernos portadores de un tesoro que les hace mucho bien a quienes lo reciban. Jesús animaba a no tener miedo, sabiéndonos acompañados por Él.Los santos sorprenden por la audacia al emprender obras más allá de sus fuerzas. Un ejemplo fue San Francisco Xavier. En su juventud vivía alejado de Dios, hasta que conoció a San Ignacio y decidió seguirle de cerca. Sabía que en Oriente muchísimas personas no conocían ni el nombre de Jesucristo y viajó a la India, y desde ahí a tierras desconocidas para llevar la fe y bautizar a los indígenas. Una aventura colosal. En una ocasión iba con un traductor y se encontró con una tribu furiosa que se comía a los extranjeros. El traductor se quedó mudo de miedo y no traducía el mensaje de paz que le decía San Francisco Xavier. En esa tensa situación, el santo comenzó a cantarles un himno litúrgico. La tribu se apaciguó de pronto y ya pudo comunicarse y convertirlos a la fe.Existe el peligro de no querer salirnos de una situación segura, cómoda, y excusarnos en un pesimismo diciendo que no se puede hacer nada. Hay que salir de ese mal acostumbramiento y tratar de cambiar realidades inmorales e ir a las personas que la vida los ha apartado de Dios. Esas personas pueden estar a nuestro lado.