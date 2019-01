¿Qué es una jugada forzada?

Hablaremos hoy de las jugadas forzadas. JUGADA FORZADA es una jugada en la cual un corredor pierde legalmente su derecho a ocupar una base por razón de que el bateador se convierte en corredor. Regla 2.30 (Jugada Forzada) Comentario: Se elimina la duda o confusión respecto a esta jugada, si se recuerda que frecuentemente la situación de “forzado” es eliminado durante la jugada.

Por ejemplo: corredor en primera un out, la bola sale duramente bateada a la primera base, quien toca a su base y el bateador-corredor es out. El forzamiento es eliminado en ese momento y el corredor que está avanzando a segunda base debe ser tocado. Si hubiera habido un corredor en tercera o segunda y cualquiera de estos corredores hubiera anotado antes de ser tocado el que iba a segunda, la carrera cuenta. Ejemplo: No es out forzado. Un out. Corredores en primera y tercera. El bateador saca un elevado para el out. Dos outs. El corredor en tercera toca su almohadilla y anota. El corredor en primera intenta retocar antes que el tiro del fildeador llegue a primera base pero no regresa a tiempo y es out. Tres outs. Si a juicio del umpire, el corredor de tercera tocó la base de home antes de que la bola fuera recibida por el primera base, la carrera cuenta.