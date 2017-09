Qué falta de vergüenza deportiva de los Tigres

De los Dorados, tratándose de un equipo de medio pelo hacia abajo, se puede justificar su mala actuación en el torneo de Copa, pero el que no tiene la menor vergüenza deportiva es el club de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que fueron derrotados en la última jornada y humillados en su propia cancha por los Cañeros de Zacatepec con marcador de 3-1.No es posible que un club de la Liga MX con una nómina de 84 millones de dólares haya sido vapuleado por uno de la Liga de Ascenso con valor de tan solo 4 millones. Incluso, se dice que con el sueldo que le pagan al mes al francés André-Pierre Gignac se le podría pagar a toda la plantilla de sus verdugos.Lo peor de todo es que su técnico, Ricardo Ferretti, trató de justificar el tropiezo de sus inflados jugadores bajo el argumento de que le dio la oportunidad a varios que no juegan con frecuencia en la Primera División nacional, pero resulta que la banca de Tigres es mejor que la de varios clubes de su misma categoría.Cierto, el Tuca se mantendrá al frente de los felinos y en la Liga seguirán considerados de los favoritos para campeonar por su plantilla de jugadores de primer lujo, pero también Ferretti debe entender que un equipo como Tigres debe ser grande en todos los torneos que participa y no sufrir descalabros tan horrendos como el que les recetó el modesto Zacatepec.Que Tigres le dé gracias a Dios por la gran afición que tiene, porque de ahí en fuera sigue considerado como un equipo regionalista y con poco imán en otras plazas y en los Estados Unidos, en donde siguen reinando el imán de las Chivas y el América.Las ligas Interinstitucional y de la 60 y Más realizarán otro intento para ver si pueden jugar sus respectivas jornadas en los campos de Sagarpa que se han visto suspendidas por el mal tiempo. En la Inter: Grupo Pardini-Imudeg de Guasave vs. Stase-Grupo Fiscal Juárez, campo tres; Insus vs. Deportivo Zamorano en el cuatro; y Dincosa vs. SSA en el cinco. Estos tres duelos inician a las 17:30 horas. En la cancha uno, IMSS-Farmacias Emergencia vs. Issste 19:00 horas; y Poder Judicial vs. PGR 20:30 horas, ambos duelos en la cancha uno. En la Liga de los 60 y Más: en la cancha tres, Gourmets vs. Chivas; en el cuatro, Regénerate vs. Pumas; en el cinco, Banquetes Lolys vs. Naranjas del Pochole; y en la Pemex, ADM Proyectos vs. UAS-Talleres Monte Alto. Todos inician a las 15:45 horas.El popular equipo de Materiales La Ceiba estuvo de fiesta, ya que uno de sus fundadores, Armando Valenzuela Rodríguez, festejó en la fecha anterior del torneo Platino su cumpleaños 60 de vida. La tertulia estuvo en grande, ya que asistieron esposas, hijos y nietos de la numerosa familia Valenzuela Rodríguez y la de los jugadores. Y agárrense, porque para finales del presente, el hermano mayor, Guillermo Valenzuela, cumplirá 65 abriles y amenaza con armar un tremendo alboroto para llenarle la barriga de bebida y comida a todos su camaradas. Invite, no sea malo, profe Chore.