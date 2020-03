Qué festejan. La aceptación del presidente López Obrador ha caído. Se le increpa, y duro, en su natal Macuspana. Intenta desvirtuar al movimiento de las mujeres “El 9 nadie se mueve” y le llueven críticas. La violencia, imparable. La escasez de medicamentos sigue y la amenaza del coronavirus buscando minimizar los daños a la salud y a la economía ya golpeada. ¿Y? No pasa nada. Porque no hay liderazgos de oposición que surjan para convertirse en opción de contrapeso. Un PRI en total decadencia. Con un líder nacional, Alejandro Moreno, perdido, sin articular. Un PAN gravemente disminuido. Con un dirigente nacional, Marko Cortez, que no convence ni siquiera a sus militantes. Un Movimiento Ciudadano incipiente pero que no conecta. El resto de los partidos convertidos en comparsas. El arribo de Morena al poder prácticamente desapareció el sistema de partidos políticos. Es más, hasta Morena desde el resultado electoral del 2018 pareciera empecinarse en destruirse. Un autoflagelo a consecuencia de la lucha intestina entre los militantes de Morena. El único poder, visible y que a diario se ve, es el de López Obrador. Y por más caídas que registre en las encuestas. Por más errores que cometa y acumule. Por más crisis económica y de seguridad. Y por más perdidas económicas que siga padeciendo Pemex, si no existen contrapesos que tomen las banderas de los ciudadanos inconformes, nada pasará. Y los problemas seguirán apareciendo. Y la caída económica seguirá de picada.

Intentan quitarle autonomía a la ASE. Ahora le tocó el turno a la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado. En un video difundido, se da cuenta de la falta de preparación del coordinador de esa comisión, el morenista Marco Antonio Zazueta, que no supo ni siquiera el procedimiento que sigue la presentación de una modificación. La exhibida permitió conocer que los diputados de Morena buscan quitarle autonomía a la Auditoría Superior en Sinaloa para fiscalizar las cuentas públicas. El diputado del PAN, Jorge Villalobos, advirtió que pudiera tratarse de un movimiento que intenta proteger a los actuales alcaldes de Morena cuando les toque la revisión de sus cuentas. Sigue la andana contra los órganos autónomos.

Nuevo insulto del “Químico” a la prensa. En el marco del Lunes Cívico, el alcalde Luis Guillermo Benítez lanzó un soterrado insulto a los periodistas. “A veces me hacen preguntas tan ingenuas de qué gana Mazatlán con invertir en evento...Yo digo...Ayyyyy, Dios mío, qué preguntas tan...tan... como le pondremos... Tan ingenuas”. No es la primera ocasión que “El Químico” descalifica a los medios de comunicación. Pareciera que es parte de su gen mofarse, descalificar y arremeter contra los periodistas. No le gusta la crítica.

Por cierto. Los alcaldes de Morena en Mazatlán y Culiacán ya dijeron que este día 9, que será el “paro nacional de mujeres”, no les autorizarán que falten a sus labores. Jesús Estrada Ferreiro, de Culiacán, al contrario, declaró que las mujeres “deben de trabajar más”. Mientras que el de aquí, Luis Guillermo Benítez, disfraza su rechazo al movimiento argumentando que una cosa es el “paro” y la otra que no apoye las protestas de las mujeres. Pero no tienen permiso para faltar. El temor del gobierno es qué sigue después, si el movimiento para este lunes 9 da resultados. No han entendido que las mujeres dijeron ¡ya basta!.