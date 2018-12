Qué golpazo sufrieron los hinchas de Pumas

Hay que reconocer que el América pasa por un excelente momento al registrar una marca de 15 partidos sin conocer la derrota, y si a un equipo tan motivado le abres las puertas como lo hizo Pumas en la vuelta de la semifinal, la cueriza que armaron se puede calificar de justa y lógica.

Esa masacre que sufrieron los felinos me dio pena no por los jugadores, sino por su fieles aficionados que estaban muy ilusionados de que su equipo pudiera acceder a la final y entre ellos se puede citar al doctor Gustavo Salazar Quintero, excoordinador de la Liga de la Careada de los jueves y puma de hueso colorado.

Pero ante los horrendos errores que cometió su zona defensiva, y en especial su inexperimentado portero Javier “Pollo” Saldivar, fue imposible evitar que el América, que anda con las pilas bien puestas, se diera un festín.

Es increíble lo que sucede en el futbol, ya que Pumas fue el mejor cuadro de visitante a lo largo de la temporada, y en la ida frente a los emplumados mostró una buena casta, sin embargo, en la vuelta se vio como un cuadro amateur y ahí cavó su propia tumba.

Sin duda, la serie final que sostendrán contra Cruz Azul en el llamado clásico joven luce muy interesante, pues los celestes han mantenido un paso muy constante a lo largo de la temporada que les permitió terminar en la cima; sin embargo, se debe reconocer que el América ha ido de menos a más y llegará al cien para buscar el campeonato.

Cabe destacar que el más reciente antecedente entre estos oponentes sucedió en el año 2013, en aquella emotiva final en la que el portero americanista Moisés Muñoz se fue a rematar un tiro de esquina y marcó el gol que le abrió las puertas al título a sus colores en una tarde lluviosa en el estadio Azteca.

Veremos si los celestes, que tienen 21 años sin saborear una corona, se cobran una dulce venganza y le dan uno de los mejores regalos de fin de año a sus miles de aficionados que quieren ver campeonar a los colores de sus amores.

Gran trabajo. Los jugadores, familiares y aficionados que asisten a los Juegos del Recuerdo, UAS vs Princess y Costa Rica vs UTB solo se dan cuenta de lo que sucede en ese mismo instante, más no del tremendo trabajo que tiene que realizar los responsables de dicha actividad para que el evento pueda salir de la mejor manera. Para comenzar, se trata de un torneo relámpago muy caro, ya que para darle de comer a tanta gente se requiere invertir una buena lana , pero a la vez hay que agregar al gasto, los reconocimientos que se le entrega a los homenajeados, pago de cancha, arbitraje y egresos imprevistos que nunca faltan. De ahí que va nuestro reconocimiento para todos los que de alguna forma ponen su granito de arena, ya sea en especie, dinero y tiempo para poder que siga viva la tradición de ver en acción a los jugadores de la vieja guardia de la década de los 70 del futbol de primera fuerza de Culiacán.