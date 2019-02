Qué hacer con la capitanías de puerto

Un análisis que transcurre por estos días en el almirantazgo de la Secretaría de Marina Armada de México de José Rafael Ojeda Durán, es el de continuar reteniendo las 98 capitanías de puertos a través de la Unidad de Capitanías de Puertos y Asuntos Marítimos (Unicapam), avanzar hacia el control de los puertos o bien enfocarse en la Guardia Nacional.

El análisis se desarrolla en el contexto de la entrega-recepción de dicha Unidad, en la que recae la autoridad marítima nacional, que hoy realizó el relevo del vicealmirante Jorge Manuel Sáinz Zamorano, quien fue sustituido por el Vicealmirante Rubén Ceballos Guevara.

Los allegados al almirantazgo, argumentan que en todo caso se espera “una decisión política”, del Ejecutivo Federal (léase Andrés Manuel López Obrador), quien decidirá si las Capitanías regresan a SCT o los puertos pasan a formar parte de la Semar, dado que una de las alas mantienen la posición de que el sistema portuario nacional, así como Marina Mercante, pasen a la Armada.

Actualmente Semar enfrenta incluso restricciones legales de las Leyes de Navegación y Comercio Marítimo y en la de Puertos, por ejemplo en el establecimiento de tarifas de pasaje en ferris e inspección de áreas portuarias. En su capítulo quinto, la Ley otorga las facultades sobre regulación del pasaje la SCT, no obstante han existido excesos y desconocimiento.

Por ello, otra ala de almirantes no ve idóneo avanzar en la toma de los puertos, ante los resultados de la gestión de Sáinz Zamorano, quien incluso intervino en asuntos fuera de competencia de Semar. Por ejemplo, los medios de Quintana Roo, documentaron un conflicto de tarifas en los ferris, donde el marino entró favoreciendo la posición de Naviera Ultramar, administrada por Germán Orozco.

Por su puesto la decisión de fortalecer a la Unicapam o avanzar en la toma de los puertos, también dependerá de la visión del almirante Ojeda Durán, quien se ha pronunciado a favor de reintegrar las capitanías al sector civil, al considerar que el expresidente Enrique Peña Nieto, pagó con las Capitanías, la contribución de los marinos a la lucha contra la inseguridad. Una decisión a todas luces equivocada.

Otro sector, ve la posibilidad de una decisión salomónica: retornar el esquema previo a 1976, en ese entonces la Unidad Marítima estaba a cargo de un marino mercante o mando civil, como parte de la Semar. No obstante la medida sería impopular, pues levantaría la rebelión de las organizaciones de marinos por la aprobación de que goza el Capitán de Altura Francisco Javier Perroni, actual director de Marina Mercante de SCT.

Como sea, en los consensos a que lleguen los almirantes, tendrán que sopesar la participación de Semar en la Guardia Nacional, donde el planteamiento sería hacerse cargo de todos los puertos-ciudad, donde el Ejército no tendría intervención. Ello implicaría un enfoque total a la seguridad sin otros distractores como las capitanías de los puertos comerciales, un área que no acaban de entender los marinos de guerra, ya que evidentemente su especialidad son las armas.

Por lo pronto este día Ceballos Guevara asumió el Unicapam. El almirante de Abasolo, Guanajuato, es Ingeniero en Ciencias Navales, con maestrías en ingeniería eléctrica, administración naval y seguridad nacional, hizo estudios de Estado Mayor Naval, en Newport, EUA. y cuenta con diplomados en seguridad nacional y en proyectos de Inversión.

Alrededor de 98 capitanías estarán al mando de Ceballos, 16 de las cuales corresponden al sistema de puertos comerciales, considerados instalaciones estratégicas. Las capitanías, así como la Unidad, cuentan con mil 500 empleados, entre éstos 44 inspectores y 27 ingenieros mecánicos.

AHMSA CANCELA

La industria siderúrgica mexicana requiere con urgencia una política arancelaria de largo plazo, que evite el riesgo de sumir al sector en una contracción que afectará a toda la cadena productiva, con la pérdida de centenas de millones de dólares en inversión y de miles de empleos, afirma Alonso Ancira Elizondo, Presidente del Consejo de Altos Hornos de México (AHMSA). Dice que debe establecerse una salvaguarda de 25% frente a todos los países sin tratado comercial y Estados Unidos, y debe comprender toda la gama de productos y no solamente una parte, como ocurrió con el arancel que rigió hasta fines de enero. No hemos podido exportar hacia el mercado norteamericano, y las exportaciones de ellos a México han crecido; es necesario ponernos en iguales condiciones para poder negociar, dado que en la actual situación, por ejemplo, incluso está en riesgo la firma del nuevo tratado comercial, señala. Refiere que la empresa dejó de ingresar alrededor de 250 millones de dólares por las menores exportaciones directas a indirectas a EU y que de no resolverse la problemática actual, en AHMSA se hará necesario un ajuste en los planes de producción, con la cancelación de un 10% de la plantilla laboral -aproximadamente 2 mil trabajadores-, más los que a su vez disminuirían en la cadena de proveedores.

AZTECA LIDERA

Los números de la reconocida firma Nielsen Ibope México señalan que en enero 2019 Televisión Azteca, de Benjamín Salinas, registró cifras que confirman su liderazgo, posicionamiento y preferencias entre los televidentes. Tan solo en enero, Masterchef llegó a 40% de los hogares en México, y en cada una de sus emisiones estuvo por encima del Canal 2 con 98% del tiempo, logrando con ello y durante 4 domingos, ser el programa número uno de la televisión mexicana (Master chef 10.1 y Canal 2 4.6). De Exatlón, el 58% de los hogares estuvo atento a la transmisión de sus 23 programas y Box Azteca se llevó el cinturón al captar la sintonía de 9.8 millones de personas.