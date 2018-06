¿Qué harán ustedes después de las elecciones?

(A la memoria de Don Aureliano Pérez)

La política siempre ha sido nuestro gran pretexto para evadir. Evadir nuestras responsabilidades. Justificar nuestros comportamientos. Nuestras conductas. Pero nuestros políticos son un reflejo de lo que somos.



Más allá del resultado de las elecciones, la sociedad, sus grupos y personas, deberán corregir ciertas conductas. Conductas que nos hablan de una marcada corrupción civil. Aquí sólo algunas.



1. Los bancos y sus cobros tramposos a los tarjetahabientes. Sus llamadas amenazantes en la madrugada y hasta en domingo para cobrar.



2. Los contratos fraudulentos de las compañías de telefonía móvil y sus ya legendarios cobros desproporcionados e injustificables.



3. Los médicos que enferman de más a sus pacientes para que compren más medicinas. Los médicos que ordenan una operación sin ser necesaria por el mero afán de ganancia.



4. Las compañías de seguros que hacen todo lo posible para no pagar a quienes aseguran sus automóviles y han tenido un percance. En el mismo sentido las compañías de seguros médicos.



5. Las miles de gasolineras que no despachan los litros completos de gasolina.



6. Los alumnos que faltan a clases con cualquier pretexto. Los que estando en clase usan su celular ignorando a sus maestros.



7. Los que se esconden en el anonimato de las redes sociales para calumniar, discriminar, y regodearse del dolor ajeno.



8. Los mecánicos que desaparecen las piezas de los vehículos en reparación. Los que prometen y no cumplen con las fechas de entrega.



9. Los restaurantes que cobran de más en las cuentas de sus clientes.



10. Los que despachan kilos de tortillas de 800 gramos. O de 700.



11. Los que se pasan los semáforos en rojo. Los que manejan hablando por celular.



12. Los miles que no van a trabajar los lunes bajo cualquier excusa.



13. Los que venden alcohol adulterado en los bares. Los que dejan pasar a menores de edad.



14. Los que rellenan de la llave las botellas de agua y las venden como nuevas.



15. Los parientes y amigos que piden a los funcionarios que les cancelen una multa de tránsito.



16. Los que tiran basura desde sus vehículos. Los que tiran basura cuando llueve y que no les importa que otros se inunden.



17. Los que tratan de manera déspota a los meseros en el restaurant.



18. Los que bañan a los demás de cerveza en los estadios sin importarles que haya niños o personas mayores.



19. Los miles que se estacionan en lugares para personas con discapacidad en los estacionamientos públicos sin necesitarlo.



20. Los que suben sus pies en las butacas de enfrente en el cine. El que no deja de consultar su celular durante la película.



21. Los que no respetan la fila en los bancos o en la entrada de los cines.



22. El que ofrece o recibe un soborno para evitar trámites.



23. El que pide al director de la escuela un lugar para su hijo a pesar de haber reprobado el examen de admisión.



24. Los que critican, se inconforman, maldicen, pero finalmente no votan.