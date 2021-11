Que hay un plan que busca ‘tumbarlo’, dice el Químico, y todo apunta a Cuen

Se pelean la plaza. El Partido Sinaloense quiere el control político de Mazatlán. Ya lo tienen en Escuinapa, en Rosario y en Concordia. Pero la joya del sur es Mazatlán y están con todo para acabar con Luis Guillermo Benítez. El fondo del conflicto político que se tiene desde hace 13 días en el Ayuntamiento porteño no es más que la búsqueda del PAS y su líder moral, Melesio Cuen, por controlar los municipios del sur de Sinaloa. El alcalde Luis Guillermo Benítez ayer dio unas pinceladas de lo que él calificó una estrategia para “tumbarlo”. Y agrega de su peculio acabar con Morena en Mazatlán. No está muy equivocado el Químico. Ayer, en una movilización convocada por morenistas para apoyar al Químico y descalificar a algunos regidores, el alcalde adelantó que habrá una asamblea pública en la que dará a conocer el plan que han fraguado para “tumbarnos”. Y cuando se refiere a “intereses ajenos a Mazatlán”, se refiere, sin nombrarlo por su nombre, a Melesio Cuen. Quienes no encontraban una explicación lógica del porqué la intransigencia de las partes que rechazan hasta hoy cualquier tipo de solución, llegó con la expresión del Químico: quieren tumbarnos. El problema para el Químico es que quien dice él pretende “tumbarlo” es aliado del gobernador Rubén Rocha Moya. Es el secretario de Salud, el líder del Partido Sinaloense, el negociador con el cual el alcalde inició platicas para resolver las diferencias. Es él (Cuen) a quien el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza Cázarez, sentó frente al Químico, porque son los dos actores de esta tragicomedia que ha servido para exhibir la pobreza de estos políticos que pelean los cargos públicos y el control de la plaza, así como lo hacen los delincuentes.

La primera mentira de doña Sara Bruna. Alguien en su sano juicio no debe poner en duda la capacidad, experiencia y trayectoria de Sara Bruna Quiñónez. La nueva fiscal general de Sinaloa no tenía ninguna necesidad de llegar a fiscal en la forma en que llegó. Eso es lo cuestionable. De entrada, se violenta la ley cuando, sin que se diga por qué se decidió retirar al anterior fiscal, Juan José Ríos Estavillo, el primero que surge con una nueva ley para darle la categoría de “autónomo”. Lo retiran, simulan todo un proceso de selección para el relevo, cuando antes del inicio el propio gobernador Rubén Rocha Moya manda la señal para que fuera Sara Bruna. Aún con dudas, el proceso arrancó, siguió y se concretó. Pero las dudas desaparecieron cuando 39 de los 40 diputados que integran la actual legislatura del Congreso del Estado votaron a favor de Sara Bruna Quiñónez. La encomienda se sacó. Misión cumplida. Fue una sorpresa, dijo Sara Bruna. Y para cerrar el cuadro con el nombramiento fast track de doña Sara Bruna, apenas rindió protesta en el Congreso del Estado salió rauda y veloz al Palacio de Gobierno. Llegó al tercer piso. Y cuando todos esperaban que se dirigiera al despacho del gobernador, ¡no!, sus pasos fueron para las oficinas de la Secretaría General de Gobierno, donde la esperaba Enrique Cázarez Inzunza. Este último es el verdadero “jefe” de la nueva fiscal. La autonomía que por ley le otorgaron al anterior fiscal, hoy queda en entredicho. A doña Sara Bruna, con una amplísima trayectoria en el Poder Judicial, le corresponderá primero sacudirse la percepción de que es una imposición de quienes mandan en el Gobierno del Estado. Y tendrá que ganarse la confianza de los ciudadanos para que se acerquen a denunciar con la seguridad de que serán atendidos y, además, los delincuentes que se denuncien sean castigados.