Qué le pasa al campeón de la Liga Ascenso MX

Lo que le está pasando a los Cafetaleros de Tapachula en la Liga de Ascenso MX, es algo que no alcanzamos a entender, pues viene de ser el campeón por partida doble de la edición pasada de dicho circuito y si no llegó a la máxima división fue porque su estadio no estaba certificado y en estos momentos tan solo suma dos guarismos para ocupar el lugar 13 de l aclasificación general, incluso un casillero abajo de los Dorados que tienen mejor diferencia en goles anotados.

Con el técnico Gabriel Caballero la historia de los tapachultecos fue puro color de rosa, ya que cabalgaron con paso fuerte para ganar el torneo clausura y luego la final-final frente a Ciudad Juárez, sin embargo, hoy con su nuevo timonel, Irvin Rovirosa, el panorama es todo lo contrario.

El monarca del circuito de plata tan solo suma un par de puntos, producto de dos igualadas a cambio de tres tropiezos, para ocupar la posición 13 muy abajo a la calidad que mostró en los anteriores dos torneos.

Nos imaginamos, cómo la afición está extrañando a su anterior técnico Gabriel Caballero quien ahora en las filas de Ciudad Juárez también lleva un buen trabajo, aunque cabe mencionar que los juarenses ya cayeron hasta el cuarto lugar, debido a que el nuevo líder general son los Potros de Hierro del Atlante.

Lo malo para el Potro, uno de los equipos de tradición en el futbol mexicano, es de que si llegan a ser campeones en los dos torneos no podrán regresar a la Primera División Nacional, ya que su estadio de Cancún no reúne las condiciones que exige la Rama de la Primera A.

Por cierto, este punto es otro que nos causa sorpresa, ya que mientras aquí la FMF es rigorista con los equipos del Ascenso en otras partes del mundo la FIFA ve el futbol con otra idea.

Para clarificar más nuestra alusión, resulta que la pasada final de la llamada Supercopa de Liga que protagonizaron Real Madrid (monarca de la Champions) y Atlético de Madrid (Rey de la UEFA) dos clubes de una gran jerarquía a nivel mundial , se enfrentaron en un estadio de Estonia que solo tenía capacidad para 12 mil aficionados. En cambio, aquí en México la Federación le exige a los clubes de ascenso contar con inmuebles con una capacidad mínima de 20 mil espectadores y la mayoría llega a meter a tan solo cinco mil en los partidos de calendario regular.

