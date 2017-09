Si todos actuáramos correctamente, realizáramos bien nuestro trabajo y cumpliéramos al 100 por ciento nuestros compromisos, evitaríamos todos los problemas por los que hoy no tenemos una mejor sociedad, país y vida.

Lo que hacemos y cómo lo hacemos es lo que finalmente vale, y habla por uno ante los demás, de modo que no hay nada que convenza de lo contrario. Es por ello vital que nuestro actuar diario sea lo más correcto posible, para no tener dificultades que nos hagan la vida complicada. En uno mismo está la solución para hacer las cosas tan bien hechas que envíen el mejor mensaje de que somos personas valiosas, responsables y de fiar.

Que los hechos hablen por ti, y no tus desesperados pretextos para justificar tus ineficiencias e incumplimientos, o tus lamentables disculpas que de nada sirven para encubrir lo que realmente eres.

La vida moderna, más allá de proveernos tecnologías y nuevas cosas para facilitarnos la vida, también nos dota de un deseo de vivir al máximo todo al mismo tiempo, como que nos empuja a disfrutar y querer estar en varios lugares a la vez física y mentalmente, lo que nos provoca ansiedad y angustia, las que sumadas al desgaste natural del exceso de actividades, nos genera finalmente un estrés que bien nos conduce a una depresión inexplicable o a sentir una energía imparable que no nos permite detenernos sino solo desear hacer más y más. El estrés se nutre de la sobreabundancia de estímulos que hay en el medio ambiente que nos rodea, de los amontonamientos, de las prisas, de los compromisos múltiples y contrastantes, de los embotellamientos de tránsito, del torrente de anuncios comerciales, de la sobreexposición al celular y las redes sociales, y de la tónica competitiva de la vida moderna; pero también presenta efectos positivos como elevada energía, aumento de ganas de tener actividad, conatos de creatividad, así como actitud inesperada de esfuerzo y de lucha.

Dejemos los pretextos y las excusas de lado, porque el ritmo de la vida cada vez será más demandante. Solo quienes sean capaces de organizarse y cumplir bien y a tiempo sobrevivirán y tendrán una mejor calidad de vida.

Todo lo que haces minuto a minuto está hablando de ti, para bien o para mal. Por lo tanto, es recomendable llevar una vida ordenada y lo suficientemente relajada para no caer en las garras del estrés, que bien nos puede conducir a la ansiedad y angustia o a un agotamiento físico, mental y emocional, que nos harán poco productivos, y por ende personas agobiadas por la falta de un mejor empleo, mejor ingreso y mejor calidad de vida.

Si hoy nos encontramos en una situación complicada y estresante porque nos agobia el exceso de deudas, compromisos por cumplir, un trabajo agotador y parece que no nos alcanza el tiempo ni para respirar, es momento de hacer un alto en el camino y realizar una muy seria lista de prioridades, donde la número uno sea la salud física, mental y emocional, alimentada por el amor propio y a la familia, y todo lo que realmente nos hace felices y disfrutar la vida diaria. Luego los compromisos que no podemos dejar de hacer porque son fuente de ingreso como el trabajo, negocios, etc., y luego aquellos que son el complemento para hacernos de una mejor vida, como asistir a cursos de capacitación, viajar, salir a relajarse, esparcimiento, etc.

Tus excusas y disculpas jamás convencerán como lo harán tu hechos y solo tus hechos. Que los hechos hablen bien de ti.