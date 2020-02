Que no anda en campaña. El senador Rubén Rocha lo rechaza, y su argumento es válido cuando señala que anda informando a los ciudadanos de su gestión como senador. Y lo considera que ven como algo inusual que un legislador vuelva con los electores. Y remata “nunca antes lo hacían”. Rocha, como todos los demás que aspiran a convertirse en candidatos a la gubernatura, saben que el Consejo Electoral de Sinaloa con las nuevas modificaciones a la Ley está prácticamente “amarrado” para actuar contra aquellos que se adelantan a un proceso electoral que aún no inicia oficialmente. Para que se actúe en consecuencia la manifestación de solicitar el voto, debe ser explícita. Rocha sabe y acepta que sus giras por las sindicaturas que anunció se harán en todo el estado y que ya arrancaron, se prestan para la especulación. ¡Claro que sí! Más cuando en todas las encuestas que se han conocido, Rocha aparece como uno de los posibles aspirantes a la candidatura de Morena por la gubernatura. Este activismo de Rocha sin duda le mete ruido a muchos de los aspirantes de otros partidos, particularmente a quienes forman parte del actual gabinete estatal. ¿Por qué? Pues porque su jefe político, el gobernador Quirino Ordaz Coppel ha intentado contener a la gente de su gabinete que se ve y se siente con posibilidades. Habría que recordar cómo surgió la candidatura de Quirino Ordaz Coppel en 2016. Once aspirantes a la candidatura iniciaron con mucho tiempo de anticipación sus respectivas “campañas” buscando posicionarse. La pelea era cruenta en aquellos días. Las descalificaciones y golpes bajos de unos contra otros eran públicas. El tiempo no era el adecuado ni siquiera para anunciar su interés por la candidatura. Se aceleraron. Y quien esperó y llegó en el momento que ya la Ley lo permitía fue Ordaz Coppel, conocedor de los tiempos y, sobre todo, el respeto que se le debe de tener al ciudadano, Quirino lo que ha hecho es transmitirlo a sus colaboradores. Claro que hay otros que, como Rubén Rocha, ya lo han expresado públicamente y a su manera llevan a cabo labores de proselitismo desde los cargos que ocupan. Ahí están los alcaldes de Morena, los diputados federales y locales, cada quien trae sus propios “tiempos políticos”. Rocha seguramente ya lo consultó con quien sin duda decidirá más allá del partido Morena. Y hasta probablemente con quien despacha en el tercer piso.

Leña al fuego. Ni siquiera culpar a sus asesores, es el presidente López Obrador quien está empecinado en descalificar el movimiento de las mujeres con la proclama “Un día sin mujeres” para el próximo 9 de marzo. Lastima a quienes lo han impulsado desde un inicio cuando López Obrador asegura que “viene de conservadores”. Cuando lo califica como un ataque a su persona. Cuando señala que los conservadores ya se volvieron feministas. No sabe o no lo han enterado de cómo inició el movimiento. No se quiere dar cuenta que el paro nacional de mujeres no es en su contra, es para protestar contra la violencia que hoy inunda y mantiene en un baño de sangre a los mexicanos. Negar que hayan aumentado los feminicidios es una manifiesta miopía. Rechazar que los índices de violencia han rebasado lo inimaginable habla de una total falta de conocimiento de la realidad. Que alguien le diga a López Obrador que ya deje de dividir a los mexicanos. Y que ya deje de insultar la inteligencia e integridad de las mujeres.

Regreso a la realidad. Terminó el Carnaval y Mazatlán retornará a su normalidad. A esperar la Semana Santa.