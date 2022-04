Que no es el malo de la película, dice Enrique Inzunza

audima

Más claro ni el agua. El secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, aclara que no es el malo de la película y tampoco el vicegobernador, que es institucional y más que amistad, le tiene mucho respeto y agradecimiento al gobernador Rubén Rocha y que no emprende ninguna acción por su cuenta, sino que recibe y cumple instrucciones. Una de las prioridades de la actual administración es hacer un gobierno de irrestricto respeto a los derechos humanos y, sobre todo, democrático, por eso se desapareció la Dirección de Gobernación, que era el brazo autoritario, desde donde se espiaba a personajes de la vida pública de Sinaloa, pero en especial a gente de la iniciativa privada, más que a los políticos, y eso no era justo. Hay una fuerte predilección para atender primero a los más desprotegidos. Mañana se presentará el plan estatal de desarrollo, que es una de las tareas más importantes del gobierno y para atender mejor a la población se pretende modernizar todo, entre otros el Registro Público de la Propiedad y el Registro Civil: en pocas palabras, crear un verdadero estado de derecho donde haya reglas claras y que se respeten.

Un poco parco, prefiere casi no hablar de la confrontación que le atribuyen con el PAS y con Héctor Melesio Cuen, que lo acusan de las deserciones de diputados y alcaldes y ratifica que no hace nada en provecho propio; que es normal que los pasistas busquen culpables en otras partes de sus problemas internos, pero que él no tiene aspiraciones de ser candidato a gobernador, senador o alcalde, simplemente cumplir con las tareas que le encomiendan. “Aquí el que hace política es el gobernador Rocha, él fue electo y yo solo soy el operador”.

Explica que en lo personal ha platicado con Cuen y lo ha convocado a trabajar coordinados, igual que a todos los demás funcionarios, porque todos integran un proyecto de gobierno que debe rendir buenos resultados a los sinaloenses.

Popurrí. Los líderes de la Cámara de Diputados, Feliciano Castro y Marco César Almaral, dialogaron ayer con los dirigentes de los transportistas de pasajeros y, entre otras cosas, no les resolvieron de inmediato las peticiones que les hicieron, de aumentar al 50 por ciento las tarifas para estudiantes, que ahora están a 3.50 pesos.

También piden apoyos, o más bien subsidios, para trabajar con utilidades y soportar las alzas: al diesel, a las refacciones y otros insumos para lo que tendrán que reunirse después con el gobernador Rubén Rocha, pero por el momento les piden que tomen conciencia de los efectos que podrían tener el encarecimiento del transporte.

Les va a ir bien a los policías municipales, ya que les hacen justicia con el acuerdo del Cabildo de ayer de dotarlos con 296 lotes de terrenos en diversos fraccionamientos de la ciudad para que puedan construir sus viviendas.

También, a propuesta de la síndica procuradora, Cecilia Hernández, se emprenderán acciones jurídicas para recuperar los solares propiedad del Ayuntamiento que hayan sido otorgados en comodato y que no estén cumpliendo las funciones para las que se solicitaron.

No tengo aspiraciones políticas, solo cumplo mi trabajo”, Enrique Inzunza, Secretario de Gobierno