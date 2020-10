Que no se equivoque el presidente, no es Frena, son ciudadanos inconformes

No es Frena. Que no se equivoque el presidente López Obrador. El Frente Nacional Anti-AMLO, es un movimiento minoritario. De ultraderecha. Que en momentos normales en el país no pintaría mucho. Pero hoy pareciera colocarse en “punta de lanza” por lo atrevido de ese movimiento.

En un país polarizado por el propio presidente, los riesgos de que surjan algunos que se atrevan a ponerse adelante de las protestas, son muchos. Lo sucedido el fin de semana en el Zócalo capitalino es un mensaje que debe entender el presidente López Obrador. Hay ciudadanos molestos por lo que está sucediendo en estos momentos.

Hay ciudadanos molestos por la escasez de medicamentos que desde antes de la pandemia se tenía y que se agravó luego de la llegada en marzo de este año por el coronavirus. Mil 615 niños con cáncer han muerto en los últimos nueve meses, sostiene la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMAC). Son ciudadanos molestos porque en esta pandemia México ya superó los 80 mil muertos.

Una pandemia mal manejada en nuestro país y que el “payaso” de López-Gatell se ha encargado de ridiculizar. Los ciudadanos están molestos porque en un acto de falta de respeto, el presidente se niega a utilizar el cubrebocas, una situación tan sencilla que pareciera que le cuesta trabajo cumplir a López Obrador.

No se diga el desempleo, los problemas económicos, la violencia desbocada. Hay malestar entre los ciudadanos. Que no se equivoque López Obrador, que después de la marcha en su contra con más de 100 mil ciudadanos, ha vuelto a descalificarlos.

No, no es Frena señor presidente. Son muchos los mexicanos que se sienten agraviados por las burdas maniobras que el Gobierno realiza en un intento desesperado por desviar la atención de los problemas más urgentes que vive el país. Quien siembra vientos... cosecha tempestades. Eso lo deberá de entender el presidente.

Desaparecerá el Acuario. El Acuario tal y como lo conocemos habrá de desaparecer en el próximo mes. De acuerdo con quienes tienen a su cargo la construcción del nuevo Acuario de Mazatlán, los trabajos ya van avanzados. El nuevo Acuario será, de acuerdo con el proyecto, el más importante de América Latina y ocupará prácticamente todo el terreno donde opera ahora mínimamente el anterior acuario.

Si el Acuario que conocemos como tal desaparecerá, entonces habría que saber qué piensa el alcalde Luis Guillermo Benítez, que acaba de anunciar la puesta en marcha de un pingüinario en el sitio mismo donde se encuentra el cuestionado tiburonario. Ya desde hace más de un mes, se anunció que la liquidación de personal del Acuario se debía a que ese lugar como tal, desaparecería.

Sería tragado por la gran obra que tiene como objetivo edificar el más grande e importante Acuario de América Latina.

Que no lo sorprendan. Conforme se acercan los días de las definiciones políticas de frente a la elección del 2021, hay “aprontados” que podrían estar sorprendido a algunos de los que se consideran podrían tener oportunidad en la selección de candidatos. Quienes les crean a esos “aprontados” que se autodenominan “enviados”, estarían incurriendo en un grave error.

No han entendido el mensaje del gobernador Quirino Ordaz Coppel. No es momento de abordar el tema político. Hoy la prioridad es la salud y la economía de los sinaloenses. Ya llegará el momento. La desesperación es una mala consejera en estos tiempos. El gobernador en estos momentos está más ocupado en atender las prioridades de salud y economía. Y no necesitará de emisarios cuando llegue el momento.