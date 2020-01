¿Qué oculta? El alcalde de Mazatlán no quiso dar a conocer lo que gastaría en su viaje a España. Tampoco la “agenda” de él y de su comitiva. La síndica procuradora, Elsa Bojórquez, lo dijo. Y como hay también un Tesorero Municipal, la síndica le solicitó que informara de los gastos a realizar en el viaje a España. Y pues el tesorero Javier Alarcón, fiel a su “amigo” el alcalde, nomás no le informó nada. Así las cosas. Mientras que el alcalde Luis Guillermo Benítez y comitiva ya están gastando lo que no es de ellos en España, acá en Mazatlán no se sabe cuánto dinero solicitaron para utilizarlo por aquellos rumbos. Bojórquez reveló que también se solicitó la intervención del Órgano de Control Interno. Pero sabe que esa petición correrá el mismo camino de todas las que ha presentado ante esa instancia. Nada. Pero por si fuera poco, el que no se dé a conocer el presupuesto destinado para este viaje a Europa, la supuesta agenda que cubrirá el alcalde oficialmente se desconoce. También no se precisa si en algunas de las actividades y entrevistas con empresarios ibéricos que sostendrá el gobernador Quirino Ordaz Coppel junto con el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco, será incorporado el alcalde de Mazatlán. Ayer, por ejemplo, Ordaz Coppel y Torruco se hicieron acompañar por el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, a la reunión de trabajo con la señora Carmen Riu, del Grupo Riu Hoteles y Resort, a quien se le propuso invirtiera en Culiacán.

El lastre los podría hundir. Si los aspirantes de Morena en Sinaloa creen que la tienen segura, podrían estar muy, pero muy equivocados. El lastre que cargan con sus “iluminados” alcaldes y legisladores no solo en Sinaloa sino en todo el país, es realmente digno de asombro. No hay capacidad que llegue a su límite porque siempre hay quien lo supere. Y ahí está la perla que lanzó el diputado local de Morena en Querétaro, Mauricio Ruiz, quien dijo que con la rifa del avión presidencial se pagaría la deuda externa. ¿Y que la deuda externa de México es de 2 mil 700 millones de pesos? ¡Cómo! Y la locura extrema: “Es una estrategia de nuestro presidente (AMLO) y bien pensada porque sobrarían 300 millones con la rifa y se le compraría con eso al ganador y después lo remataría a Estados Unidos (¿?). ¡Por favor! De que son ignorantes. Lo son. Pero mentir y creérselo los eleva a la estupidez. Alguien tiene que decirles que el avión presidencial todavía está siendo pagado. Que el Gobierno, si lo vende o rifa, ese dinero tendría que servir para pagar lo que se debe. Nada qué ver con pagar la deuda externa. Pero tampoco para comprar medicamentos, como lo dijo López Obrador. Sencillamente, lo que se logre recuperar deberá de ser para pagarlo.

La molestia es la forma. La mayoría de los propietarios de negocios instalados en la avenida Rafael Buelna saben de la importancia de la obra de remodelación. Incluso aceptan que por un tiempo se vean afectados. Lo que no aceptan es que las constructoras encargadas de los trabajos (porque son varias) no le den importancia al tiempo. Lo que molesta a los comerciantes es que no se trabaje las 24 horas. Lo que molesta es que la mitad del sábado y todo el domingo no se trabaje. Eso es lo que molesta. Y si esta actitud se asumirá cuando se realice la remodelación de la avenida Camarón-Sábalo, entonces arderá Troya.