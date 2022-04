¿Qué ocultan y qué pretende el gobernador al comprar equipo para espionaje?

audima

¿Qué ocultan? ¿Qué pretenden? Que el Gobierno del Estado haya adquirido equipo de espionaje telefónico, es grave. Que el gobernador Rubén Rocha Moya diga que se encontraron aparatos en su oficina, que lo espiaban, es también muy grave. En el gobierno que encabezó Quirino Ordaz Coppel no existió ningún señalamiento ni indicios de que se estuviera practicando la ilegal función de espiar. Pero ahora, ya se conoció que la administración de Rocha Moya adquirió equipo especial que sirve para espiar. ¿Para qué lo quieren? Si lo pidieron, si lo pagaron, es porque lo utilizarán. Entonces volveremos a vivir lo que muchos pensamos ya era un pasado tan criticado por los que hoy gobiernan. ¿A quiénes espiarán? Está más que claro los objetivos serán sus críticos, los que considere el Gobierno como adversarios. El confirmar que el Gobierno estatal compró ese equipo especial para espiar, ya nos adelanta lo que pasará en Sinaloa. Tiempos sin duda difíciles para los críticos. En el caso denunciado por Rocha Moya de que en su oficina fueron encontrados aparatos que lo vigilaban, abre la interrogante de ¿quién o quiénes espían al gobernador? ¿Serán los mismos de su gobierno? O lo peor, delincuentes que pretenden conocer las intimidades de un gobernador y sus compromisos que hace o el confirmar el respeto a los acuerdos.

Morena prepara acarreo y compra de votos. Para el presidente de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres, lo que pasará el próximo domingo está más cantado, que todos saben lo que pasará. Morena prepara el acarreo de ciudadanos y pagos para que la gente acuda a votar. Preparan también el llenado de urnas “a diestra y siniestra”. Para Torres, lo que pasará con esta consulta dizque popular, “es lo más parecido a una elección de estado”. Para sacar adelante esta consulta que “nadie pidió”, hay una operación desde el propio Gobierno del Estado y gobiernos municipales para el acarreo y para tratar de que haya votantes para el próximo domingo”. Y consideró en lo personal que la consulta será un total fracaso. A Sergio Torres no le faltan razones para considerar que se está frente una “elección de estado”. El presidente López Obrador se ha dedicado a descalificar al árbitro de esta consulta. Al INE. A las peticiones del INE de que se respete la ley y ningún servidor público realice campaña, porque es totalmente violatorio, López Obrador ha respondido que desaparecerá a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral. El único organismo que se mantiene contra viento y marea autónomo. Todo el gabinete lopezobradorista está en campaña. No les importa violar la ley. Gobernador y alcaldes hacen lo mismo.

¿Convencida o amenazada? Lo que hizo la alcaldesa de Cosalá, Karla Corrales, podría considerarse, además de un insulto, una provocación. Apareció en las oficinas del PAS para solicitar por escrito su baja como militantes. Y lo hizo enfundada en una playera de Morena. Tal vez la alcaldesa fue “convencida plenamente” por el secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, convertido en el “ejecutor” del gobernador. O tal vez de ese tamaño es la amenaza. No sabemos. Lo que sí está más que clara la guerra desatada del gobernador contra el PAS y todo lo que huela a ese partido.

A mí no me espían. El alcalde Luis Guillermo Benítez declaró ayer que a él no lo espían. Y que periódicamente revisan su oficina. En el caso del Químico lo que hace es mandar a sus “golpeadores” a desprestigiar a sus críticos en redes sociales. Ahí está una denuncia formal.