¡Qué osote de México en la Concachampions!

Teníamos la esperanza de que por jugar en su casa y por el supuesto poderío que tiene en sus filas, los Tigres no iban a tener problemas para eliminar en su casa a Toronto.Pues no resultó así, porque a pesar de ganar angustiosamente ante sus miles de seguidores en Monterrey, quedó eliminado de la Liga de Campeones de la Concacaf con un global de 4-4 y en donde prevalecieron los dos goles de visita que marcó el cuadro canadiense.De los Xolos de Tijuana ya todos habían anticipado su eliminación debido al 2-0 que sufrieron en su propia cancha frente a Red Bulls de Nueva York y que se confirmó en la vuelta al recibir una goleada de 3-1.Por lo tanto, se puede decir que el futbol mexicano ya tuvo su primer gran fracaso a nivel internacional en el presente año y que se redondeará si el seleccionado azteca no llega a realizar una destacada actuación en la ya cercana Copa del Mundo de Rusia.La única y firme esperanza que le queda a la Liga MX es el América, que ayer se enfrentó al Tauro en Panamá con una ventaja a su favor de 4-0. Mientras que las Chivas recibieron en su casa a Sounders, esperanzados de que le haya podido dar la vuelta al 0-1 que recibió en la casa de los gringos.Por los rumbos de la Liga de Ascenso tenemos que los Dorados vieron cortada su racha de cinco victorias de manera consecutiva al caer ante Zacatepec 1-0, pero el revés no fue lo que nos llamó la atención, sino las pocas oportunidades de gol que creó el cuadro dirigido por Francisco Ramírez.Incluso, sentimos que le salió barato ese pizarrón al Gran Pez, ya que los Cañeros fallaron varias oportunidades claras de gol ante el marco defendido por Campestrini.La calificación de los Dorados todavía sigue en el aire y la puede consumar si el sábado puede vencer a los Toros de Celaya en el Coloso del Humaya. Y esperamos que así suceda, para que pueda tener un cierre más sereno de calendario regular.Esta tarde se cierra la primera vuelta del torneo de verano de los 60 y Más. En los campos de Sagarpa los juegos inician a las tres de la tarde. En la cancha 3, Maco Bodega-Banquetes Lolys contra Pumas-ISE 2000. En la cuatro Gourmet Soccer contra Chivas; y en el cinco Regenérate Clínica de Heridas. Y en el campo de la Pemex se cierra la jornada con el match entre ADM Proyectos y Naranjas del Pochole-Gasolineras Cava a las 15:15 horas.de solidaridad y mucha sinceridad es el que le mandamos a los hermanos y futbolistas de hueso colorado Cuauhtémoc y Miguel Galindo Molina debido a que en días pasados sufrieron la pérdida de su carnal menor, Omar. Amigos Galindo, que encuentren pronta resignación para tan duro golpe que enlutó a sus hogares.