Qué pasará con OP Ecología

Tronado. El dueño de la empresa OP Ecología, César Guevara, no tiene salvación a menos que el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, realice las maniobras que hizo el exalcalde Guillermo “Billy” Chapman para mantener vigente el contrato del servicio de recolección de la basura. Hasta ahora las señales que ha mandado Vargas Landeros es que le va a rescindir el contrato por no cumplir con lo que marca la ley. De hecho, ya dio el primer paso para “hundir” a OP Ecología en el juicio de amparo que interpusieron los ejidatarios de Choacahui: ya informó al juez que la empresa no cumple con la ley sobre el relleno sanitario. En esta parte, OP Ecología la pierde porque para el relleno sanitario no se realizó la consulta indígena como lo marca la ley. Además, extrañamente tiene el permiso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, pero no de la Dirección de Ecología del municipio. Así, en el amparo lleva la de perder.

Incumplimiento. No hay duda de que OP Ecología va a dar la pelea para salvar el contrato que signó con el ahora exalcalde Chapman. Para empezar, a contrarreloj improvisó el relleno sanitario en terreno del ejido Choacahui para cumplir con el contrato, ya que ese plazo se le vence en unos días. Sin embargo, cuando el personal de la comuna fue a cumplir con el mandamiento del juez en el juicio de amparo de los ejidatarios de Choacahui se dieron cuenta que el relleno sanitario no está terminado. Tiran la basura ahí, pero como mera faramalla para aparentar cumplir con el contrato y salvarlo. Por todo esto, Vargas Landeros ha sido duro contra la empresa y ya deslizó que otra concesionaria puede otorgar el servicio e, incluso, el mismo Ayuntamiento, aunque no estén preparados para esa tarea. Quizás a mediano y largo plazo lo puedan hacer, pero no ahorita. Sin embargo, las cosas no van a estar fácil porque OP Ecología no se va a quedar cruzada de brazos para enfrentar lo que se le viene encima con la nueva administración, aunque sea solo para prolongar unos meses más el servicio.

Prietito en el arroz. Pese a su accidentado paso como director del Instituto Municipal del Deporte en Ahome y adulador del exalcalde Chapman, hoy diputado federal pluri, Felipe Juárez tomó protesta ayer como nuevo director general de la Comisión de Desarrollo Municipal de Centros Poblados (Comun). Este es uno de los nombramientos controvertibles del alcalde Vargas Landeros, que lo premió por irse con él y dejar colgado de la brocha a Chapman. Dicen que no fue porque quiso sino porque no tuvo otra opción, ya que no le dieron la candidatura a la alcaldía por el Partido del Trabajo, la que recayó en “Mingo” Vázquez y a quien apoyó Chapman. Juárez dejó algunos entuertos en el IMDA, pero por lo pronto volvió al presupuesto.

Exigencia. La diputada priista Deisy Judith Ayala Valenzuela alzó ayer la voz en el pleno del Congreso del Estado. Trató el caso de la caseta de cobro de San Miguel Zapotitlán, en el que planteó su reubicación a los límites de Sinaloa y Sonora o que la tarjeta para los residentes del Valle del Carrizo no tenga ningún costo, ya que en su renovación en este año aplicaron 250 pesos. Ahora sí los diputados priistas enarbolan esa demanda ciudadana, pero porque ahora el gobierno estatal es morenista.

Minialcalde. Luego de que no estuvo en la visita que hizo Vargas Landeros a Seguridad Pública, el regidor Carlos Roberto Valle Saracho fue compensado: le tomó la protesta a los integrantes de la Comisión de Honor y Justicia de la corporación. Son los mismos de siempre, entre ellos Joel Godoy, quien después de apoyar para fiscal a José Luis Polo Palafox fue a parar ahí. Valle Saracho anda soñado. Incluso, algunos dicen que tiene poses de minialcalde.