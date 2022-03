¿Qué pueden enseñarnos las mujeres de Islandia y Suecia a los mexicanos?

audima

La Unión Interparlamentaria (UIP) informó un reporte donde señala que actualmente existe un 26% de mujeres en los parlamentos a nivel mundial y los 4 países con mayor porcentaje de mujeres en las curules de sus parlamentos son Ruanda con 61.3%; Cuba con 53.4; Nicaragua con 50.6% y México con el 50%.

Según datos del Banco Mundial, ningún país europeo había logrado superar la barrera impuesta por Suecia del 47% de mujeres en su Congreso, hasta las votaciones del pasado 25 de septiembre en Islandia, donde de 63 curules 33 fueron electas por candidatas mujeres, alcanzando el 52.38%; esto a pesar de que en Islandia no existe ninguna ley que imponga cuotas de género obligatorias para mujeres en su congreso.

A pesar de no contar con cuotas de género obligatorias para las mujeres, Islandia ha estado a la vanguardia en la causa de las mujeres desde hace décadas. Según el canal swissinfo.ch en octubre de 1975 Islandia fue el escenario de una importante huelga de mujeres para exigir mejores salarios y mejores puestos en sus empleos. Este país del norte de Europa cuenta con una población de 370 mil habitantes, apenas una tercera parte de Culiacán; y fue justamente este país nórdico el primero en elegir a una jefa de estado mujer en 1980; por cierto actualmente su primer ministra sigue siendo una mujer la ecologista de izquierda Katrín Jakobsdóttir. En 2018 Islandia implementó una ley pionera de equidad salarial y ha encabezado durante 12 años consecutivos la clasificación del Foro Económico Mundial en materia de Igualdad de género.

Pero entonces, en materia de equidad de género ¿qué tienen en común países como Ruanda, Cuba, Nicaragua y México? Las cuotas obligatorias para las mujeres en el parlamento. Y por otra parte, ¿qué tienen en común estos países nórdicos como Islandia y Suecia? Que no tienen cuotas obligatorias de curules para mujeres en sus parlamentos, pero cuentan con una tasa de analfabetismo cero. En realidad las cuotas de género en los congresos no benefician a las mujeres de una nación; benefician a las mujeres que son parte de la clase política de los partidos de dicho país. Pero si esas mujeres diputadas que llegaron a ocupar curules solo por la suerte de haber nacido mujeres no hacen nada por invertir más agresivamente en una educación integral con deporte y artes, entonces seguirán pasando los años y en estos países no va a cambiar ni el nivel educativo del país, ni la verdadera equidad de género que no está en 250 diputadas en México sino en más de 60 millones de ciudadanas mexicanas que ganan mucho menos dinero y tienen puestos menores solo por su condición de ser mujeres.

Estas vikingas suecas e islandesas nos enseñan con el ejemplo a los mexicanos que sí se puede tener un congreso con paridad de género en función de la educación y de la meritocracia y no solo por el hecho de haber nacido mujer. Pero además estas guerreras nos enseñan también que la verdadera defensa de la causa de las mujeres está en impulsar leyes de paridad salarial y no leyes de paridad de género en las candidaturas.

Sin embargo, aquí en México la cuota obligatoria de mujeres en los Congresos se convirtió en un “mal necesario” ya que el acaparamiento de las curules en las cámaras y de los escaños en el Senado eran ocupados por hombres en su inmensa mayoría. Hoy gracias a esa cuota tenemos esa “paridad”, pero es insuficiente ya que nuestra democracia y nuestro sistema educativo debe avanzar hasta que logremos una verdadera paridad como en Islandia o Suecia donde hay mitad de mujeres y la otra mitad de hombres en sus congresos pero sin cuotas, e incluso han electo a mujeres como Jefas de Estado (presidenta en México) desde 1980 como en Islandia. Sin duda estas guerreras vikingas tienen mucho que enseñarnos a los mexicanos; y no me refiero a su belleza física que es admirable al igual que nuestras hermosas mujeres sinaloenses; me refiero a su avance democrático, educativo y laboral que se ve reflejado en una verdadera paridad de género en sus congresos sin la necesidad de cuotas. De nuevo la diferencia está en la educación.