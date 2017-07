Que se decida. A quien se le ha visto como ajonjolí de todos los moles es a Edgardo Burgos Marentes, exdirigente estatal del Partido Acción Nacional en Sinaloa, a quien se le identifica con el grupo liderado por Adolfo Rojo Montoya, también exdirigente del blanquiazul, esto porque desde hace un buen tiempo se mostraba públicamente a favor de la candidatura del poblano Rafael Moreno Valle, quien inclusive en sus visitas a la entidad ha sido atendido por ellos. Pero esto cambió recientemente cuando se decidió la conformación de la Comisión Permanente del partido, en donde al parecer no hubo cabida para Burgos Marentes, lo que —dicen las malas lenguas— ocasionó la ruptura en el grupo. Pero ahora se la ha pasado de aquí para allá, inclusive se le vio con el líder del Partido Sinaloense (PAS), Héctor Melesio Cuen, y con otros panistas, imagen que envió el mensaje a sus propios compañeros de partido de que no se descarta la opción de irse por aquel lado. Y este fin de semana aprovechó para compartir en sus redes sociales una fotografía de días pasados en donde se aprecia con el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, titulándola “selfie con el próximo presidente de México #SePuede”, en donde sale acompañado del actual secretario del PAN, Loar López, y del exmagistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Ahora sí que el panista está tirándole a todo a ver en dónde pega, y lo bueno apenas viene. Habrá que estar al pendiente de los “amarres” internos del PAN.

¡Llegó el pago! Quienes se irán de vacaciones con la sonrisa de oreja a oreja son los trabajadores agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, porque ya se les entregó el pago de aumento salarial del 6 por ciento que se había acordado con el propio gobierno del estado.

Urge estabilidad financiera. Por otro lado está la crisis financiera que se vive en el gobierno municipal, que aunque el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Culiacán, David Alarid Rodríguez, asegura que a la fecha el tema del adeudo con el Seguro Social —que era uno de los problemas más fuertes que tenían— ya quedó en la historia, sostiene que es una necesidad primordial para mejorar la situación crear un fideicomiso para los trabajadores, pero que este sea administrado de manera justa y transparente para poder combatir la crisis tan fuerte que enfrenta el municipio, y que este venga acompañado de un estudio actuarial para conocer con exactitud la situación de finanzas por la que atraviesa la capital del estado. Por lo pronto, los 3900 trabajadores agremiados que tiene el Stasac —dijo— están dispuestos a participar, y lo único que les falta es que una autoridad oficial del Ayuntamiento les informe al respecto. Así que ahora les tocará esperar respuesta por parte del gobierno, y sobre todo voluntad.

Agilizar los motores. Los vecinos del sector La Conquista, en donde se está realizando la obra del colector pluvial Universo, se han quejado de que los trabajos no se están llevando a cabo con la rapidez con que se presumió al iniciar la obra, hace ya casi un mes, sino que hay días en que no se ve a los trabajadores, y la temporada de lluvias está más cerca que nunca, lo que les preocupa, ya que en ese cruce y en toda la zona se vivirá un caos en caso de que no se termine a tiempo en el mes de agosto, como se presumió por parte de la Secretaría de Obras Públicas estatal.