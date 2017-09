Que se las cuente a su abuela

La publicidad de Jaime Rodríguez propone que en los primeros 22 meses de su mandato hubo menos delitos, específicamente homicidios y robo de autos, que en los primeros 22 meses del mandato del ex Gobernador Rodrigo Medina.La disminución cercana al 50 y 80 por ciento, respectivamente, se obtiene al comparar precisamente los primeros 22 meses de ambas administraciones.Eventualmente eso es cierto, pero también lo es, mas no publicitado por Jaime y su ficcionista publicitario en residencia, que las cifras de homicidios y robo de autos del periodo medinista se contrajeron significativamente después de sus primeros 22 meses, llegando al final de esa administración o al principio de la de Rodríguez Calderón considerablemente más bajas que durante el periodo manipulado y más bajas, desde luego, que las reportadas por Jaime y los suyos para sus primeros 22 meses.Pero si se comparan los últimos 22 meses de Medina, que fue como dejó el Estado, contra los primeros 22 de Rodríguez, resulta que durante la gestión actual los robos de vehículos crecieron 39 por ciento, de 5 mil 438 a 7 mil 565.Si quisiéramos una conclusión estadística a modo, nomás que pa’l otro lado, diríamos que los delitos se fueron para arriba con Jaime Rodríguez, pues aumentaron a partir de su llegada al poder. El número de autos robados, específicamente, lo aumentó respecto a los niveles en los que lo recibió.Está bien que un publicista centavero manipule dolosamente la información para engañar a la sociedad. Pero lo que está muy mal y puede fincarse una acción penal contra el Gobierno, es que el Gobernador avale el engaño y, peor aún, que sus instancias persecutoras de delitos, como la Procuraduría y sus agencias, apapachen el malicioso engaño a la sociedad.Pero por otra parte del mismo basurero, lo más lamentable es que el Gobierno no entienda que, por muy preciso y honesto que pueda ser un enfoque estadístico, como no lo es la imprecisa y deshonesta comparación entre dos periodos incomparables de los Gobiernos de Rodrigo y de Jaime, los ciudadanos no queremos estar mejor o peor que antes o después de la extinción de los dinosaurios.Lo que queremos es estar bien en este momento y que los Gobiernos que elegimos, primordialmente para protegernos, cumplan con su obligación y hagan bien su trabajo.No nos importan las comparaciones. No queremos saber cuántos muertos menos hay en el periodo del régimen de Jaime Rodríguez que en el de Rodrigo Medina.Tampoco nos interesa cuántos autos se robaron en los demenciales 22 primeros meses de Jaime, ni que hayan sido menos que los robados durante el medinato, lo que ya sabemos que no es cierto y que Rodríguez Calderón nos está timando con sus números de reprobado en aritmética.Lo que queremos es que no haya un solo asesinato, ni un solo asalto, ni una sola extorsión o secuestro, ni un solo automóvil robado, ni un gramo (y vaya que son muchos kilos y hasta toneladas) de drogas naturales o sintéticas puestas al alcance de la mano de nuestros jóvenes en sus propias escuelas y en los lugares a donde, ingenuamente, los dejamos ir a divertirse.Lo que queremos -y es lo único que nos reconciliaría con el Gobierno, el de Jaime o cualquier otro- es vivir seguros y en paz y que ningún estafador oportunista venga a aprovecharse de que vivimos en el miedo constante de perder vidas y haciendas para engañarnos perversamente con números manipulados y falsos, con apariencia de verdaderos, para llevar agua a su molino.Eso, un fraude y no otra cosa, es lo que trató de hacer Jaime Rodríguez Calderón con sus estadísticas tramposas, por lo que el Fiscal Anticorrupción debería perseguirlo. Si el Gobernador se lo ordenara, lo que no sucederá. Si acaso, el próximo sexenio, a toro pasado.