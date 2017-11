Que se ponga al 100 el dire de alumbrado público

Que se le prenda el foco. La raza que cantonea en el fraccionamiento Villa Verde le pide al dire de alumbrado público, en culichi, Santiago García, que deje de rascarse el ombligo y le eche una vuelta al fraccionamiento, ya que las lámparas están bien jodidas.

¿A la sorda? Los que cantonean a espaldas de Urbi Villa del Rey y sus alrededores en Ahome, se preguntan cómo las rastreadoras pudieron encontrar un pequeño panteón a la sorda sin que la autoridad se diera cuenta.

Que no se olvide. La raza de escasos recursos de Angostura pide al presi Juan Manuel Valenzuela que les ponga el ojo y que les eche la mano allá. Mencionan que no los tienen olvidados.

Reclamo. La raza que aprovechó el Buen Fin y pagó el agua anda encabritada con la gerente de la Jumapag de Guasave, Paula Gil, pues no le ha metido mano al problema del agua en el poniente de la ciudad, donde solo de noche hay agua, y a duras penas.

De promesas no viven. El que ya de plano no sabe ni qué hacer para ganarse a la gente y dejarla tranquila es el director de Seguridad Pública de Mazatlán, Joel Ernesto Soto, quien les prometió seguridad a los vecinos de Pradera Dorada, pero estos no le creyeron mucho.