Que sea el inicio

No hay duda que uno de los factores que mejor contribuyen al desarrollo de una sociedad es la infraestructura urbana. Obviamente, hay de obras a obras y a veces, hemos visto como algunas son hasta nocivas no sólo para la movilidad, sino que afectan a comercios y ciudadanos. Esto se comenta porque actualmente Mazatlán está tendiendo muchos trabajos de remodelación. La mayoría de ellos los concentran las zonas turísticas. El objetivo es claro: que el puerto tenga un rostro renovado para el Tianguis Turístico de 2018. Pero a Mazatlán le falta otro tipo de infraestructura. El tema vial y de drenaje es quizá de los más urgentes, pero lo que salta a la vista es la insuficiencia de obra deportiva de calidad. No es que no se esté generando, sino que parece quedarse detrás de las obras de embellecimiento.

Tener mejores instalaciones deportivas en la ciudad, como a las que se le dio ayer el banderazo de inicio de obras en las antiguas canchas de la Toledo Corro, es clave para que los ciudadanos, en especial los más jóvenes, tengan sitios de sano esparcimiento. Una persona que hace deporte, estará cada vez más alejada de dinámicas negativas. La clave de que la buena infraestructura puede cambiar el rostro a una zona y la dinámica de convivencia la tenemos en el Parque Lineal.