Que sepan leer

Por más que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, uno de los favoritos de Enrique Peña Nieto para la sucesión presidencial, pondere los avances en materia educativa, es más lo que se presume que lo que se ha hecho. Se habla mucho de los supuestos beneficios que la reforma educativa ha traído, cuando más bien fue una reforma laboral para maestros. Se han ponderado más de 25 mil escuelas de tiempo completo, un promedio de casi 800 por estado que deberían notarse, pero que por alguna razón no se notan.Se ha ponderado que la educación ya no se basa en la repetición, y sería bueno saber entonces como aprenden los alumnos las tablas de multiplicar, los accidentes geográficos, y las fechas históricas. Sería bueno saber por qué tantas escuelas, probablemente todas, se siguen manteniendo con las cuotas de los padres de familia.Será porque el presupuesto sólo alcanza para cuestiones electorales, y para la autopromoción presidencial. El calendario escolar es una farsa. Después de mediados de junio se va a la escuela, pero no se trabaja. Las horas-clase tampoco se cumplen a cabalidad cuando los maestros tienen que hacer labores administrativas y dejan a los alumnos solos, ¿bajo responsabilidad de quién? Pero, debemos estar conscientes que, en el rubro educativo, el atraso es mucho, y, por tanto, no podemos esperar que haya cambios radicales en poco tiempo.Después de todo, en un país rico con ciudadanos pobres gracias a la clase política, la gente está acostumbrada a no esperar mucho. En el caso de la educación, no esperamos que los alumnos lleguen a ser bilingües como presume el Gobierno. Pero alguna esperanza debe haber. Por tanto, ¿sería mucho pedir, Enrique Peña Nieto, que entre los avances que se ha propuesto el Estado estuviera el de que al menos los alumnos que terminan sexto año fueran capaces de leer su certificado de primaria? (Eduardo Guerrero)