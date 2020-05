Que siempre NO, al positivo por COVID

Negativo. Dos días después de haber confirmado que salió positivo en la prueba de COVID-19, el secretario de Turismo en Sinaloa, Óscar Pérez Barros, reveló que se hizo una segunda prueba en la que salió negativo, pero se mantendrá aislado en su casa, y pretende realizarse una tercera prueba para descartar que todavía es portador del coronavirus y evitar contagiar a alguien. De acuerdo con el funcionario estatal, se siente bien de salud, y continuará acatando las indicaciones médicas para prevenir complicaciones. Hasta la noche del lunes, eran 24 funcionarios de primer y segundo nivel contagiados con el virus, así como un trabajador sindicalizado de Recaudación de Rentas que perdió la vida, y varios más en espera a los resultados de las pruebas que se hicieron. Ayer se sumó el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López. Se espera que en las próximas horas se revele el resultado de las pruebas que se hicieron el gobernador Quirino Ordaz Coppel y su esposa, Rosy Fuentes, quienes todavía el lunes estuvieron recorriendo el nuevo Hospital General de Culiacán, que fue entregado formalmente a la Secretaría de la Defensa Nacional, en donde atenderán exclusivamente casos de COVID-19.

Tumultos. Y la población sigue sin hacer caso a las indicaciones de la sana distancia, pues hay muchos que salen de sus casas sin alguna necesidad esencial. Previo al Día de la Madre, han sido vistos tumultos afuera de uno de los negocios dedicados a la venta de insumos para pasteles, que a partir del lunes han tenido largas filas para ingresar, y no se guarda la sana distancia en el exterior, por lo que se corre el riesgo de más contagios. Es demasiada la inconsciencia de las personas, que todavía no entienden el peligro que representa que salgan de su casa, y todo para preparar postres en casa para el Día de la Madre, algunos para venderlos.

Medidas. Y para evitar aglomeraciones como ocurrió el Día del Niño, los restaurantes, las pastelerías y todo establecimiento que venda alimentos preparados deberán laborar a puerta cerrada, y únicamente brindarán servicio a domicilio, esto durante los días 9, 10, 11, 14, 15 y 16 de mayo. Estas medidas fueron publicadas por la Secretaría de Salud, y aplica para los 18 municipios. Previo a esto, el Ayuntamiento de Culiacán se reunió con los empresarios restauranteros, en donde habían acordado que operarán a puerta cerrada y únicamente se permitiría entregar los alimentos en el vehículo, para que nadie se bajara ni entrara a ningún establecimiento; pero la indicación ahora es más estricta.

Golpe al bolsillo. Algunas familias han comenzado a recibir el duro golpe por haber encendido el aire acondicionado desde hace más de un mes al ver el recibo del servicio de energía eléctrica bastante elevado, por lo que algunos han acudido a la Procuraduría Federal del Consumidor para presentar una queja a lo que consideran como un abuso de la Comisión Federal de Electricidad. Hay muchas familias que tienen hasta dos meses en casa por la emergencia sanitaria, y muchos hacen home office, lo que ha elevado el consumo de energía eléctrica en los meses de marzo y abril, con una tarifa más alta, porque la de verano inició apenas el 1 de mayo. Todavía faltan muchas familias de recibir el recibo de la CFE, por lo que se esperan más quejas ante Profeco, aunque difícilmente se logra un descuento, sino solo un convenio de pago. Así que prepárese, porque el pago será fuerte.

Ciclo escolar. Las actividades escolares en casa fueron diseñadas para evitar que se perdiera el ciclo escolar, y aunque no son las más idóneas por el estrés que generan en los alumnos y sus padres por la carga de trabajo que se tiene de lunes a viernes, fue lo más necesario con la pandemia por COVID-19. De acuerdo con José Carlos Aceves, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa, la mecánica de clases online no es lo más adecuado para garantizar que no se tenga déficit en aprendizaje, pero tienen que ser acatadas las indicaciones de las autoridades de Salud, y se cumple con los programas y los planes de estudio, en lo que reanudan las actividades en las aulas.