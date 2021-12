¿Qué sometemos a consulta?

El jueves pasado tuve la oportunidad de estar presente en el webinar “Latinoamérica Hablando: Tendencias Comerciales entre Países Hermanos” organizado por Coparmex capítulo universitario de la Universidad Panamericana, donde el invitado especial fue el embajador de Panamá en México, el Dr. Alfredo Oranges Bustos. Más allá de temas comerciales, perspectivas económicas y la relación entre ambos países, llamó mi atención las distintas posturas que existen en Latinoamérica respecto a la inversión extranjera.

El embajador hizo énfasis a que, debido a las características de su país – una superficie comparable con Jalisco, sin grandes extensiones aptas para la agricultura y una población menor a 5 millones –, tienen muy clara la necesidad de atraer inversión extranjera, la necesidad de ser un país atractivo para los capitales y no solamente el hecho de atraer la inversión, sino conservarla.

Esta plática no pudo llegar en mejor momento, justo antes de la consulta popular llevada a cabo en Ahome, Guasave y El Fuerte que recabó la opinión acerca de la instalación de la planta de fertilizantes en Topolobampo. Mientras que un país con muchas limitantes, como es el caso de Panamá, se ha venido posicionando en los últimos años como un destino seguro a la inversión, en México damos pasos agigantados, pero en reversa – cabe recordar que la reversa también es un cambio.

Han sido reiteradas las ocasiones en las que el país manda señales de alerta a los mercados internacionales, basta con señalar dos proyectos que fueron desechados después de una consulta: Aeropuerto de Texcoco y la cervecera que se pretendía instalar en Mexicali.

Afortunadamente, el resultado de esta última consulta respaldó la instalación de la mencionada planta. Y me permito decir “afortunadamente” porque quiero pensar que dicho proyecto contaba de antemano con todos los estudios de impacto ambiental, permisos y licitaciones requeridas; por lo que, de ser así el caso, este ejercicio solo sirvió para refrendar lo que por derecho ya le correspondía a GPO.

Antes de continuar, no me malinterpreten. Mi crítica no es a la empresa que desde hace muchos años ha intentado instalarse en la bahía, tampoco a los casi 40 mil ciudadanos que participaron en la consulta. Considero que una inversión de esta magnitud es de suma importancia para la región y el estado; sin embargo, me alerta el precedente que sienta el someter a consulta toda inversión.

Mi mayor preocupación no es el que se desaliente la inversión extrajera en el país, claro que sus efectos serían desastrosos, pero como joven me preocupa que esto desanima también el espíritu emprendedor ¿En un futuro, tendremos que someter a consulta la instalación de X o Y empresa aun cuando se cumplan con todos los permisos, licitaciones, etc.? Imagínese ver destrozado el sueño de una vida, después de haber invertido tiempo, dinero y esfuerzo en un proyecto y que este se vea obstaculizado por un no mayoritario, carente en muchos casos de argumentos.

Las consultas populares son un instrumento de participación ciudadana relativamente nuevo, se cuenta con legislación para llevarlas a cabo, pero al parecer es aún un tema perfectible. Para rematar me gustaría que deliberaran acerca de dos cuestiones:

Leer más: El cabildeo por aumento en predial

En primer lugar, ¿Cuáles temas sí y cuáles no deberían ser llevados a consulta? En segundo término, una pregunta recurrente en filosofía política, la cual resulta compleja para dar respuesta, ¿Cuáles son los límites de la democracia?