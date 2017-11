¿Qué tan ingenuos somos?

Para saber

Conocemos como “ingenua” a aquella persona que no tiene malicia, es inocente y que incluso muchas veces es demasiado crédula y se le puede engañar con facilidad.

El papa Francisco advirtió que un cristiano no puede permitirse ser ingenuo y dejar que nos roben el tesoro que llevamos: al Espíritu Santo.

Recordó el consejo de nuestro Señor: ‘ser astutos como las serpientes y sencillos como la paloma’.

Para pensar

Charles Darwin, el biólogo famoso del siglo 19, relata en su biografía un suceso de su niñez: “En mis primeros años de escuela debía de ser un niño muy ingenuo.

Un chico, llamado Garnett, me llevó un día a una pastelería y compró unos pasteles que no pagó, pues el tendero le fiaba, cosa que yo no sabía.

Yo acepté la generosa oferta y entré, pedí algunos pasteles, moví el viejo sombrero, y ya salía de la tienda, cuando me acometió el tendero, así que tiré los pasteles, salí huyendo desesperadamente, y me quedé atónito cuando mi falso amigo Garnett me recibió riendo a carcajadas”.

Se comprende la ingenuidad de un niño, pero ya de mayores, no podemos ser ingenuos, como dice el papa: “y acabar siendo ‘comidos crudos’, como decía mi madre”.

Para vivir

Ante la astucia de la corrupción se debe responder con la astucia cristiana, que consiste en “una sana desconfianza que permita estar vigilantes ante los que prometen demasiado y en saber reflexionar ante las seducciones del Diablo, que conoce nuestras debilidades.

Meditemos con la oración y pidámosle al Señor que “no nos deje caer en la tentación”.