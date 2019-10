Qué tan preparado está Mazatlán

Una probadita. Lo sucedido ayer en Mazatlán debe servir. Porque una tormenta ya degradada como fue Narda provocó daños en algunas torres, derribó árboles, dejó sin clases a miles de estudiantes en la zona sur y obligó a la flota camaronera a resguardarse cuando apenas arrancaría la temporada de pesca. Y encima de todo, quienes dirigen la Jumapam decidieron (así lo anunciaron) apagar el sistema de bombeo de agua potable. Es decir, pusieron en riesgo la distribución sin siquiera advertir un verdadero riesgo. Un huracán es mucho más que las rachas de vientos que azotaron a Mazatlán. El servicio meteorológico señalaba rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Un huracán supera los 130 kilómetros por hora. Es devastador. Y eso sucedería con Mazatlán, una gran devastación, si nos llega a tocar un fenómeno como un huracán. Se pondría a prueba la resistencia real de las torres que de repente aparecieron por todos lados de Mazatlán. Las invasiones y ampliaciones de colonias en zonas inundables, cerca de los canales pluviales y arroyos, traerían la desgracia. Si Mazatlán no toma en serio las medidas de protección. Y si no se respetan las áreas inundables, ¡cuidado!

¡Arranca! Si el tiempo ahora sí lo permite, las poco más de 500 embarcaciones camaroneras que forman la flota de Mazatlán iniciará la temporada de capturas 2019-2020. Pese a las condiciones adversas que el sector pesquero está enfrentando. Particularmente por el elevado precio del combustible, el optimismo de los obreros del mar es evidente. No hay arranque de temporada camaronera que no se observe la actitud de los pescadores siempre esperando una buena zafra y salir adelante de todos sus problemas inmediatos. Hoy no es la excepción. Ni el engaño del presidente López Obrador que prometió bajar el precio del diesel marino. Ni las tempestades que amenazan y retrasan su salida como fue la de ayer, Narda, los vencen. Los obreros del mar son mucho más que promesas incumplidas. Han logrado superar gobiernos que desdeñaron la pesca. Y ahora un gobierno que ni conoce, y menos siente, lo que es la pesca. ¡A pescar!

Que reconsiderarán. Los agricultores de Sinaloa ya enviaron mensajes. Y al parecer llegaron a su destino. El Gobierno Federal comenzó a dar visos de que reconsiderará el presupuesto 2020 destinado para el campo. Los agricultores tendrán que saber que si no presionan, el actual gobierno no volteará a verlos, y mucho menos considerar sus demandas. Y exigir que se cumpla la promesa de López Obrador. En el caso de la pesca, sigue sin conocerse si habrá alguna consideración.

Una Secretaría perdida. Miguel Torruco lo sabe. La Secretaría de Turismo federal sencillamente quedó como algo decorativo de esta nueva administración. La desaparición del Consejo de Promoción Turística dejó a la Sectur prácticamente anulada. Y que los recursos que antes se destinaban a la promoción turística del país, se fueron para el proyecto sexenal del Tren Maya y dejó también prácticamente sin presupuesto a la Sectur. El nuevo Gobierno canceló todo tipo de promociones turísticas de los destinos más visitados del país. La Sectur y Torruco simplemente están como espectadores. Testigos mudos de lo que pasará en materia turística. Pues sus programas han sido cancelados y dejados a su suerte los destinos turísticos.