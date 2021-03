¿Qué tanto pesará el apoyo de Rocha Moya y Cuen al ‘Químico’ por la alcaldía?

La síndica y “El Químico”. Quién lo diría, Elsa Bojórquez y Luis Guillermo Benítez se medirán cara a cara. Ahora no en la arena del Gobierno Municipal. ¡No! Ahora se medirán en el escenario planteado por Morena porque ambos quieren convertirse en candidatos a la Presidencia Municipal. Elsa Bojórquez, síndica procuradora, le ha servido, y mucho, ser la principal cuestionadora del “Químico”. Ella exhibió la corrupción en las dependencias municipales. Ella exhibió los actos de nepotismo a los que incurrieron tanto el alcalde como su pareja. Su trabajo puede considerarse bueno. Aceptable. Pero se va dejando muchas brasas ardiendo en el brasero. Están los casos del Instituto de Deportes, donde está más que claro el desvío de recursos y corrupción. Este lo alcanzó a enviar al Órgano Interno de Control. Pero quedan pendientes auditorías en la Junta Municipal de Agua y en Acuario, por citar dos. Además de que, a pesar de las denuncias de malos manejos económicos en Cultura, los responsables siguen ahí. Nada cambió. “El Químico” por su parte habría que reconocerle que nunca se ha dado por vencido. Y tan no se dobló, que ahí está en la puja final por la candidatura a la alcaldía. Ahí se verán las caras frente a frente Elsa Bojórquez y “El Químico”. Pero también habrán de participar más de una docena de personas que brotaron por todos lados y que se inscribieron como aspirantes a la Alcaldía. Bojórquez sin duda cuenta con el apoyo de muchos morenistas mazatlecos. Pero “El Químico” tiene dos apoyos que podrían sacar adelante sus aspiraciones. Ni más ni menos que Rubén Rocha Moya, el candidato a gobernador por Morena, y de su nuevo aliado, Melesio Cuen. ¿Podrá la síndica romper con ese pacto? Ya lo veremos.

Leer más: ¡La farsa de AMLO y del espontáneo del Palacio!

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

El violador sí será gobernador. Quien crea que Félix Salgado Macedonio no será candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero, está rotundamente equivocado. La posición del presidente López Obrador en defensa clara a Salgado Macedonio es el principal síntoma. Y mira que ante las críticas que publicó el diario New York Times contra Salgado Macedonio, López Obrador descalificó a ese medio. Y llegó a proponer que debe hacerse una sacudida mundial en el manejo de los medios de comunicación. Todo sea para no tocar el delicado tema de los más de 188 mil mexicanos muertos en esta pandemia y que colocan a México como el tercer país del mundo con el mayor número de fallecimientos.

Leer más: La esperanza de la vacuna y la realidad

Llamado a Protección Civil. Ayer por la tarde, decenas de vecinos del fraccionamiento Real del Valle entraron en pánico. Una serie de estallidos cimbraron sus viviendas. Algunos dieron a conocer que se quebraron vidrios de ventanas. Y es que una empresa constructora dinamitó parte de un cerro ubicado al fondo de la avenida principal de Real del Valle. Cerca, muy cerca de las viviendas de los cotos privados pegadas al cerro, que fueron las más afectadas y alcanzadas por piedras que salieron catapultadas por la explosión. Los vecinos demandaron la intervención de Protección Civil y de todas las autoridades correspondientes para que investiguen el caso y se obligue a la empresa constructora a tomar las medidas de seguridad necesarias para evitar males mayores tanto en las viviendas como en la integridad de los habitantes. En esa zona se construye un complejo de viviendas llamada “La Piedrera”. La utilización de dinamita en un área habitada es sin duda delicada.