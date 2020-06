Que viene AMLO

Trasciende que el presidente Andrés Manuel López Obrador podría venir de nuevo a Sinaloa, a meterse a la boca del lobo, a supervisar la lucha contra los cárteles del narcotráfico que han estado dando los últimos días elementos de élite del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional.

La fecha aún no está definida pero incluiría los estados de Nayarit, Durango, Sinaloa y Baja California. Es cuestión que haya más garantías de seguridad por la pandemia del coronavirus, dado que Sinaloa se encuentra en semáforo rojo con alto número de personas contagiadas y, por lo tanto, también con un alto riesgo de contagiarse.

Después de los enfrentamientos a balazos que se han suscitado en Navolato, Culiacán, Choix y en parte de la región serrana, a Sinaloa llegaron más de 100 elementos de elite de la Sedena a patrullar las ciudades en comandos e incluso a meterse a “peinar la sierra” para disminuir la fuerza del narcotráfico; sin embargo, algunos analistas y defensores de los derechos humanos advierten que ni todas las fuerzas federales juntas podrían contra el cártel de Sinaloa, fuertemente arraigado y parapetado.

A través de la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Santiago Nieto se ha mermado el poder económico de los cárteles no solo de Sinaloa, sino también de Jalisco y Michoacán, mediante el congelamiento de más de 2 mil cuentas bancarias de familias y empresas ligadas al narco y eso ha acrecentado la furia de los ataques armados contra policías, militares y civiles.

Es cuestión de días para saber si se confirma o se pospone para mejores tiempos la gira presidencial.



Popurrí. A fuego lento pero seguro se cocina en el Congreso del Estado una iniciativa de ley para dotar de autonomía presupuestal a los organismos y dependencias autónomas como el mismo Congreso, el Tribunal estatal y a la Comisión de Derechos Humanos, esto es que el gobierno les entregue su presupuesto y ellos lo ejerzan, porque en la actualidad es la tesorería estatal la que les paga las nóminas de los funcionarios y trabajadores y les hace las compras de material y equipo que necesitan. El jueves habrá una reunión previa de los legisladores para analizar la iniciativa impulsada por la bancada de Morena y hay muchas posibilidades que se apruebe por consenso, con el apoyo de todas las bancadas, incluso de los priistas porque hasta el momento nadie la ha rechazado. Veremos.



CASO AHOME. La líder de la legislatura, la morenista Graciela Domínguez, explica que hasta el momento no tiene conocimiento de ningún fallo del Tribunal Estatal Electoral de Sinaloa en contra del alcalde de Ahome, Billy Chapman, o al menos no se le ha comunicado nada al Congreso.

Tiene conocimiento que la síndica procuradora Angelina Valenzuela interpuso una demanda por incumplimiento de acuerdos anteriores, pero no ha habido ninguna nueva resolución.

Los rotarios de Los Mochis se anotaron ayer un diez, con los donativos de 400 cubrebocas que hicieron al Hospital General y al Seguro Social, para que los médicos y paramédicos realicen su labor de atender a los pacientes de Covid-19 con mayor seguridad. Para que sigan salvando vidas.