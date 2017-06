Quebrados. La declaración que hacen consejeros de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave, en el sentido de que la paramunicipal está en quiebra financiera dado que cada mes tiene un déficit de dos millones de pesos, requiere de la intervención urgente de las autoridades estatales y municipales. Que Jumapag esté colapsada no es noticia, desde hace siete años el Congreso del Estado había recomendado despedir a por lo menos 100 trabajadores, pero lejos de acatar esta medida los líderes sindicales se han encargado de ir incrementando la planta laboral al grado de que el 90 por ciento de los ingresos se van al pago de nómina. Por supuesto que la alcaldesa Diana Armenta podría recurrir a la disolución de la empresa, argumentando que opera en número rojos y el gobierno del estado sería el que opere el sistema de agua potable y drenaje como ha pasado en otras entidades. De hacerlo, la presidenta municipal se ganaría el reconocimiento de la sociedad, que es la primera en quejarse del deficiente servicio que se brinda en cuestión de drenaje y agua potable, aun cuando como se sabe, la nómina está inflada.

Que se va. Quien está a punto de despedirse de Guasave es el exsecretario de la presidencia municipal de Guasave y excandidato a presidente municipal, José Luis Leyson Díaz, quien presuntamete a través de la página Easy Home Inmobiliaria ha puesto en venta su casa con un valor de dos millones 600 mil pesos. El hecho se da en momentos en los que su tío, Armando Leyson Castro, fue denunciado en la Agencia del Ministerio Público de lo Penal por el presunto delito de peculado por el desvío de recursos del Desarrollo Urbano Río Sinaloa y fondos que se descontaron a trabajadores municipales que no se entregaron a la empresa financiera Paguitos.

Planilla de Unidad. Quienes lograron consensuar una planilla de unidad para los cambios que se aproximan en la Asociación Municipal de la Pequeña Propiedad son el presidente de la Asociación de Agricultores del Río Sinaloa Poniente Gustavo Rojo Plascencia y el aún dirigente de los parvifundistas Bernardo López Sánchez. Ambos, con el apoyo de los agricultores, designaron al exregidor Dagoberto Llanes Soto, como próximo presidente de los propietarios rurales. En la Tesorería va Martín Castro Diéguez, y en la Secretaría... Llanes Soto tiene como antecedente el haber sido edil por el Parti-do Revolucionario Institucional y pieza clave en la solución del antiguo conflicto de tierras de San Rafael Bacayahueto, que llevó 45 años en solucionarse.

No se ha dado tiempo. La que ni tarda ni perezosa se limitó a responder que no había tenido tiempo de leer el Plan de Desarrollo Estatal es la alcaldesa Diana Armenta, al ser cuestionada sobre si ya sabía qué obras o beneficios para el municipio contemplaba en dicho plan, por aquello de la preocupación de los empresarios para que no quede Guasave en el rezago, como ya se ha visto en otras administraciones. Armenta Armenta se limitó a contestar: “No lo he leído”, y de esta forma evadió la entrevista.

Ojalá que pronto abra un espacio en su ocupada agenda, que como ya se ha visto abarca mucho baño de pueblo, para que lo lea y sepa en dónde queda parado Guasave. Por lo pronto los empresarios ruegan que haya obras buenas y que no todo se dirija a unas cuantas ciudades que se vuelven las consentidas del gobernador en turno.