Queda al aire contrato con empresa RCP, mientras alcalde de Ahome busca otras opciones

audima

El viraje. El contrato de la empresa inglesa RCR para la recolección de la basura en Ahome quedó en el aire porque la administración del alcalde Gerardo Vargas Landeros busca otras opciones. Eso pese a que Cabildo ya aprobó otorgarle la concesión para que entrara en relevo de OP Ecología. Lo anterior salió a relucir con el regreso de la comisión de la comuna ahomense que viajó a Inglaterra para visitar su planta, pero que está en Edimburgo, Escocia. La comisión encabezada por el secretario de la comuna, Genaro García Castro, no solo visitó esta planta sino otra que está en Barcelona, España. Se trata de Aigua-r, una empresa recicladora de la basura que está interesada en prestar el servicio en el municipio. De todo esto rindieron cuentas en una conferencia de prensa presidida por el alcalde Vargas Landeros, que reveló que hay otras empresas que se han acercado a mostrar su interés en prestar el servicio. Una vez que se tengan todas se va a decidir en Cabildo, tratando de que la alta tecnología en ese servicio no afecte las finanzas del Ayuntamiento.

La cuadran. La comisión de funcionarios y regidores que viajó a Europa certificó que la planta de la empresa inglesa RCR sí existe, con lo que el presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, José Luis Polo Palafox, quedó de nuevo entrampado. Y es que él asegura que esa empresa no existe, que es “fantasma”. Asegura que la concesión que se le otorgó a RCR es “ilegal y anticonstitucional”, pero el amparo que interpuso contra ese acto de Cabildo fue desechado por “notoriamente improcedente”. No se sabe si realmente iban solo a la planta de RCR, pero con el nuevo “tour” que hicieron por España los funcionarios y regidores de seguro le están sacando la vuelta a los señalamientos de Polo Palafox de que cometieron un delito si la empresa RCR les pagó el viaje porque es “concesionaria”. Hay otra empresa que los invitó a Barcelona, España, y como esa no es concesionaria, pues con esa se la quitan.

Las posibilidades. Muchos se están preguntando si los priistas de Ahome, el exalcalde Álvaro Ruelas Echave, y los excandidatos a la alcaldía Marco Antonio Osuna Moreno y a diputado Bernardino Antelo Esper tienen realmente posibilidades de lograr la presidencia sustituta del PRI en Sinaloa. Las opiniones están divididas, pero en lo que coinciden muchos es que le ven más posibilidades a Ruelas Echave y Antelo Esper. ¿Por qué? Porque si el senador Mario Zamora Gastélum tiene el “punch” para poner al presidente y se decidiera por uno de su tierra no se la daría a Osuna Moreno. Pero habría que esperar la convocatoria. Y es que pasó la semana y no fue publicada.

Arranca. Con toda la fuerza del sector cenecista José Domingo Castro Valdez arrancó su labor para la presidencia del Módulo de Riego Sevelbampo. El acto de inicio de su campaña se dio en el ejido Olas Altas, con la presencia de la líder de la CNC en Ahome, Gloria Valdez. Es el candidato de la línea, como Juan Díaz, pero este sí tiene cuña para el Módulo de Riego Mavari.

Inconformidad. La ratificación como directora de la Escuela Normal Experimental del Valle del Fuerte de Maribel Vega Quintero no dejó contentos ni a morenistas ni priistas del alteño municipio. A los primeros se les hizo un nudo en el estómago al saber que el gobernador Rubén Rocha Moya la había dejado en ese puesto. Ellos trabajaron para ganarle la elección y luego de que la priista Vega Quintero perdió, la premian, haciéndolos a un lado. Y los priistas están que echan chispas por lo que consideran “una traición” al partido. Y eso que Vega Quintero juraba amor eterno al tricolor.