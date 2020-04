Quédate en casa: exhortan

A nombre del personal de salud que se esfuerza a diario para atender a los enfermos de Covid, de los cuerpos de auxilio y las corporaciones policiacas que trabajan en las medidas preventivas para evitar mayor contagio y “aplanar” la curva de la pandemia, el titular estatal de Protección Civil exhorta a la población a colaborar quedándose en su casa.

Y no es para menos, Sinaloa se encuentra entre los primeros lugares nacionales de contagiados de coronavirus y Ahome en el segundo lugar estatal, por lo que hay que tomar las cosas en serio. “A pesar de que es de los estados que más ha reducido la movilidad en las últimas semanas”, hay que hacer un esfuerzo mayor.

Hasta el momento se han cerrado 3 mil 601 empresas y 627 hoteles, y en la segunda fase de revisiones, Protección Civil y el Sector Salud están enfocando sus esfuerzos a que las actividades esenciales que están laborando cumplan con las medidas de prevención, esto es que los trabajadores guarden la sana distancia, que usen tapabocas o caretas protectoras, que no trabajen personas de edad avanzada ni mujeres embarazadas.

En los operativos de prevención y en los retenes sanitarios participan elementos de Protección Civil estatales, de los ayuntamientos, médicos y enfermeras, policías, elementos de la guardia nacional, del Ejército y de la Marina, así como inspectores de la Secretaría del Trabajo. Todos conjuntan esfuerzos para salvaguardar a la población.

“Si la gente no colabora, no podemos cumplir solos la tarea de superar la pandemia”, dice el funcionario y llama a la población a evitar la movilidad a su mínima expresión, que salgan de sus hogares solo por cuestiones indispensables, los que tienen que trabajar, a comprar alimentos o medicinas. Entre todos podemos lograr que se levante más pronto la cuarentena.



Popurrí. Que Sinaloa no seguirá el mal ejemplo de otros estados, y por lo tanto que no se endeudará con el pretexto de la pandemia del coronavirus, asegura el secretario de Administración y Finanzas, Luis Alberto de la Vega. Resistirá al máximo posible, a pesar de que ya hay un déficit de 150 millones de pesos por la caída en la recaudación de impuestos.

En el Congreso, ayer la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Graciela Domínguez, sale a exigir al Gobierno del Estado que se defina un plan estatal de alimentación para apoyar a las familias más humildes que ya sufrían los embates de la pobreza, y ahora con más razón que se ven obligados a quedarse en sus casas, cuarentenados y no poder trabajar.

También recomienda que se proporcione más protección al personal de Salud, ya que más de 200 trabajadores que atienden directamente a los enfermos de Covid-19 han dado positivo, se les debe proporcionar hospedaje alternativo, transporte especial y seguridad social.



DENUNCIA. Mandos de la Dirección de Seguridad Pública piden a la población que denuncie cualquier abuso de autoridad de que sea objeto en los retenes sanitarios y proporcionan el teléfono 668 163 8673. Posiblemente porque algunos automovilistas se han quejado de que los elementos policiacos les piden dinero.