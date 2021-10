¡Querida Natalia!

Se han cumplido veintisiete años sin tu amistad. No sé por dónde iniciar o cómo describir lo sucedido durante tantos años transcurridos desde el día de tu muerte. No me resulta fácil.

Nuestra amistad era muy genuina, se fraguó de una manera misteriosa. Existen amistades que se forman durante las horas de escuela, en salidas al cine o en juegos que desatan carcajadas; durante ciertos momentos vividos por casualidad e incluso cuando se comparten los dolores. A nosotras nos reunía todo ello. Éramos una pareja de amigas muy singular; nuestras miradas estaban libres de cualquier telaraña y eso nos permitía ser las mejores.

Déjame contarte algo, aunque no lo creas, he vivido cosas buenas. Fui a la universidad, me casé y hasta me atreví a ser madre por autónoma decisión. Eso ha sido un gran regalo y me siento privilegiada por ello; es una responsabilidad interminable, pero también una de las mejores formas de experimentar la felicidad.

Sin embargo, la vida también ha llegado a lastimarme. Durante esos episodios tristes de mi vida y de desconsuelo me hiciste mucha falta.

Debo mencionar algo: tus padres se separaron después de tu muerte. No he vuelto a saber de ellos. Posterior a tu partida me invadió la necesidad de contarles a todos quién era Natalia. Intentaba que no te olvidaran, quería mantener vivos tus recuerdos pues eso era lo único que me quedaba de ti. Siempre creí que tu rostro permanecería intacto en mi memoria, pero no fue así; mi recuerdo de ti ahora es diferente, se volvió inexacto con el paso de los años.

Si hoy pudiera hablar con la adolescente que algún día fui, le diría que no te creyera, que nada era cierto; que el irte a estudiar lejos era una forma de exilio y de huir de tus cataclismos familiares. Le confesaría que tu desaforada alegría ocultaba cicatrices de tristeza y de melancolía, que te ensombrecían el corazón; tus interminables llamadas y cartas en las cuales me contaban la fascinante vida en la gran ciudad con tu abuela eran tan solo una máscara. Quisiera entender por qué no me dijiste que necesitabas un abrazo fraternal y un hombro para llorar, a una escudera para acompañarte a las fronteras de algún horizonte lejano, a alguien con quien pudieras enfrentar y vencer a los monstruos acechantes en tus noches de insomnio, noches largas y solitarias. Desearía haber sabido que naufragabas en un torbellino de inseguridades y haber conocido tu lucha en contra de ese monstruo implacable llamado depresión, el cual te convirtió en su rehén. Nunca me pediste ayuda.

Me sentí abandonada cuando te fuiste y dolorosamente culpable cuando regresaste. No entendía cabalmente qué había sucedido. Cansada de la vida a tus endebles quince años, te rendiste y sentiste que no valía la pena vivir ni un día más. Ingeriste aquellas pastillas y esperaste la muerte, en silencio, hasta el último latido de tu corazón. Regresaste a casa convertida en cenizas dentro de aquella pequeña caja de madera color negro, con un crucifijo plateado y con la leyenda “Hasta siempre, mi pequeña mariposa”. No podía entenderlo, no volveríamos a vernos nunca más. Me sentí tan sola. Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza y sentí un inmenso dolor al decirle adiós a mi hermana del destino.

Transcurrieron muchos años para poder entender cuánto sufrías. Nadie habla de la depresión. Eras un espiral de vulnerabilidad, melancolía y tristeza intentando sobrevivir. Mi inmadurez no me permitió hacer más por ti. Perdóname, era tan solo una niña.

La vida me ha permitido cosechar otras amistades, pero tú siempre serás parte de mí. Estoy completamente segura de que aquellas niñas, tan distintas, aún se acompañan. De vez en cuando me parece escuchar cuando nos decíamos “seremos las mejores amigas por siempre”.

Con amor, Mary.