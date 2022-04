Fuero constitucional y libertad de opinión

audima

El artículo 61 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) dispone a la letra: “Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.” Esta disposición constitucional encierra un derecho inalienable de los seres humanos, la libertad de expresión. Se lo debemos a uno de los precursores ideológicos de la Revolución Francesa de 1789, François-Marie Arouet, más conocido como Voltaire.

De este autor, al que se le ha atribuido erróneamente la frase “Estaré hasta la muerte en contra de lo que dices, pero defenderé hasta la muerte el derecho que tienes para decirlo”, misma que sin embargo sintetiza su pensamiento, podemos decir que fue el precursor de la tolerancia ideológica, de hecho escribió un libro titulado “Tratado de la Tolerancia” publicado en 1763, que contiene una crítica frontal en contra de las ideas radicales y la falta de tolerancia. Señaló atinadamente que nadie debe morir por sus ideas. Y aún así, la Iglesia Católica lo incluyó en su lista de Libros Prohibidos en 1766, por criticar las “Guerras Religiosas”, entre otras razones.

Y hoy, ¿porqué es relevante la “clase de historia”? Bueno, ya que hace unos escasos días, se votó en la Cámara de Diputados, una propuesta de modificaciones a la CPEUM y diversas leyes, la llamada “Reforma Energética”, a la cual se opusieron los diputados de “oposición”. La respuesta a ello ha sido la denotación pública de los mismos, quienes en ejercicio de sus funciones, y de acuerdo a sus ideologías, emitieron su voto en contra. Así, militantes de MORENA los han llamando “traidores a la patria” por oponerse a la propuesta presidencial.

Estamos dando pasos gigantes hacia la intolerancia, misma que criticó y señaló Voltaire hace más de 250 años. Pero no solo eso, el artículo 6 de la CPEUM establece a la letra: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.”

Esta situación de polarizar, llamando traidores a quienes no son simpatizantes del gobierno actual, es un camino que no lleva a buen puerto. La historia lo ha demostrado. Genocidios. Guerras de tipo político. Guerras de tipo religioso. Desafortunadamente, todo esto sigue siendo común en el mundo, hoy en día. No es lo que necesitamos. Ya tenemos suficientes problemas con la crisis generada por la pandemia del COVID. Necesitamos un México unido y tolerante, donde cada quien sea libre de expresar sus ideas con respeto.

Creo que es buen momento para volver a los clásicos y releer a Voltaire.