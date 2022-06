Mentoo vs ley del talión

audima

La sentencia mediática en el caso de Amber Heard vs Johnny Depp ha detonado varias reacciones en redes sociales, entre ellas, el movimiento llamado #MENTOO ha retomado fuerza.

#MENTOO surgió en India por la falsa acusación hecha por mujeres indias de violación, y se ha vuelto viral con este resultado, pues es más fácil creerle a una persona considerada vulnerable.

Con la mujer es natural, puesto que venimos de siglos de opresión, no tenían derecho a votar, no podían opinar ni decidir, ni tener bienes, ni educarse, presente columna no tiene el espacio suficiente para señalar todas las atrocidades y carencias de que han sido víctimas a lo largo de la historia.

Sin embargo, no podemos olvidar el artículo 17 constitucional, que establece: “Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.



Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales (…), emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. (…)”. El artículo 4 de la Constitución señala: “La mujer y el hombre son iguales ante la ley (...)”, y por último el artículo 1 del mismo ordenamiento establece: “En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, (…)

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, (…).

Y es que hemos llegado a excesos, ya que solo es válido el dicho de una persona en una situación vulnerable, para destruir la honra y el prestigio construido por un largo período. Lo mismo pasa en casos de un embarazo. No importa que la trabajadora haya renunciado para cambiar de trabajo, o que el patrón la haya liquidado conforme a ley (por la razón que sea), o que, en lugar de denunciarla por la comisión de un delito, “le acepte la renuncia”.

La Suprema Corte ha establecido que, en dicho caso, no es válida la renuncia y la embarazada tiene derecho a sueldo, sin importar las pruebas.

¿Y qué pasa con los ladrones de las “combis” en CDMX?, hemos normalizado el hecho de que, ante la incompetencia, ineptitud o ineficacia de las autoridades, los ciudadanos nos defendamos y se le propine una golpiza brutal a un delincuente hasta, en el mejor de los casos, dejarlo hospitalizado.

Requerimos hacer un alto, requerimos entender que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Mujeres y hombres sea la preferencia o edad que tengamos, somos iguales ante la ley.

Y para acusar, requerimos que nos asista el derecho, así como al defendernos, tenemos que cuidar no excedernos en una defensa considerada legítima. No por estar en una situación vulnerable se tiene derecho a transgredir la ley.